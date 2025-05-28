«В чате класса настоящая война»: нужно ли дарить дорогие подарки учителям в конце учебного года?

Одна женщина в социальной сети “Thread” пишет:

«Не поймите меня неправильно — я уважаю труд учителей в школах и детских садах, временами даже восхищаюсь их выдержкой. Но почему каждый год нужно собирать такие крупные суммы на подарки?! Серьёзно, цветы — это вполне нормально, но подарки? И речь не идёт о символическом “спасибо” — суммы обычно немаленькие. А если в семье несколько детей… то в декабре и мае нужно дополнительное финансирование. Конечно, формально можно и не платить, но тогда — пересуды, а иногда и отношение к ребёнку меняется: мол, не бедные же, а не участвуют».

Мнения комментаторов по этому поводу разделились:

– «Какие крупные суммы? Мы обычно дарим только классному руководителю. Всё, сумма небольшая».

– «В школе всё не так страшно — часто это 2–5 евро. А вот в детском саду бывает по-разному, но минимум 5 евро с человека, иногда даже больше, с припиской: “ну если не можешь позволить — ладно”».

– «Поддерживаю! Мне не жалко подарить красивые цветы и сказать тёплые слова. Но эти бессмысленные дорогие подарки… Я не раз поднимала этот вопрос, но бесполезно. Подарочная карта на 150 евро и многое другое. Старшей дочери мы за год в сумме собрали не больше 10 евро, а в классе сына — уже под 30 евро».

– «У нас в детсаду собирают по 5–7 евро на всех воспитателей и нянь (иногда и на замену), и так за полгода уже около 50 евро получилось».

– «Мне не жалко. Правда. Приятно порадовать педагогов, которые воспитывают и обучают моего ребёнка. Сын заканчивает 9 класс, мы собрали по 15 евро. Если жалко — значит, просто не участвуйте. Ведь это каждый год в одни и те же месяцы, можно запланировать».

– «Это действительно такая глобальная проблема? Нельзя просто нормально сказать, что не участвуешь, и решить вопрос за 10 секунд?»

– «Я сама учитель. Мне не нужны подарки. Даже цветы не обязательно. Если что-то дарят — принимаю с благодарностью как признание труда. Но если подарок дорогой — чувствую себя неловко. Я говорила ученикам, чтобы не было сюрпризов. И точно не хочу ни малейшей мелочи, если она не от души или доставляет семье неудобства».

– «У нас в группе — как хочешь: можешь присоединиться к общему подарку, можешь поздравить индивидуально. Всё добровольно. Зачем портить отношения? И знаете что? Воспитательница ведь не узнает, кто сколько дал. Для неё важен сам жест».

– «Жалко тех учителей, которые понимают, что из-за них в классовом чате идёт настоящая война. Надоела эта тяга к показухе. Если в классе 20 детей, вполне достаточно по 2 евро с каждого. У нас ещё ни разу не просили больше 3 евро».

– «К сожалению, эту странную систему создали сами родители. В каждой группе или классе найдётся ТА самая мама, а то и несколько. На выпускной в детсаду в прошлом году нам нужно было дарить подарки педагогам, заведующей, няне, логопеду, музыкальному работнику, поварам, охраннику и уборщицам. Просто за то, что они выполняют свою работу».