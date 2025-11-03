«В час «икс» деньги можно будет снять в 100 банкоматах»: Лембергс критикует план Силини (ВИДЕО)

Конкретно речь идёт об обещании премьера, что деньги можно будет снять в 100 банкоматах по всей стране.

Лембергс в ролике обращается к Силине с вопросами: "Глава правительства Силиня, в кризисной ситуации, когда не будут действовать банковские карты, деньги можно будет снять в 100 банкоматах по всей Латвии, по 200 евро. 100 банкоматов!!! Это какие же длинные очереди будут?"

Но не только это вызывает у Лембергса вопросы: "А на эти 200 евро сколько дней вы сможете выживать? А если не будет электричества, разве банкоматы будут работать? Не будут! И где же вы добудете наличные? На кладбище?!"

Не очень понятно, причём тут именно кладбище, но комментаторы взволнованы:

- Давно не приходилось слышать что-то более идиотское, это только необразованный и не мыслящий человек может выдумать. 100 банкоматов... Нафиг эту пластиковую карту - только и исключительно наличные!

- У нас в Германии банкоматов почти нет, наличные можно получить в магазине у кассира (...). Обычный лимит - 200 евро на одного клиента. Некоторые банки дают клиентам возможность снять почти 1000 евро в супермаркетах или аптеках. Эту услугу предлагают некоторые магазины компьютерной техники и бензоколонки. В прошлом году так были сняты 13 миллиардов евро. Рост числа случаев съёма, скорее всего, связан с сокрщением числа банкоматов с годами, особенно в сельской местности.

- Если так будет, то это конец. Большинству людей уже сейчас снимать нечего.

- Хорошо, хорошо, Лембергса очень вовремя в эфир запустили, хотя бы даёт передышку от стамбулиады. Фу, аж на душе легче стало.

- Лембергса в президенты!!!

- Айварс, ты прав, ты говоришь правду, но многим не нравится, держись.

- Не болтай, у нас деньги в чулке имеются, как и у тебя.

- Ну, ты уже напрятал, тебе наворованного хватит!

- Зачем мне деньги, если страны не будет?

- А Силиня сможет выжить? Пусть пример покажет народу!