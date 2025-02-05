В больнице Страдиня пересадили органы одного донора сразу шести пациентам

15 января в Клиническую университетскую больницу им. П. Страдиня (PSKUS) прибыли органы для шести тяжелобольных пациентов. Сначала прошла трансплантация сердца, затем — двух почек. Хирург-специалист специально прилетел из Швеции, чтобы оказать поддержку коллегам в трансплантации печени.

Печень пересадили Татьяне Семеновой. После многих лет работы на заводе по производству стекловолокна у нее диагностировали аутоиммунный гепатит. Более 25 лет женщина лечилась в инфекционном центре. Трансплантацию она ждала год.

«Я сделала все, что сказали врачи. Прошла всю терапию. Рада, что мне предоставили такую ​​возможность. Я хочу сказать огромное спасибо донору и его семье за ​​то, что они согласились и подарили мне вторую жизнь», — сказала женщина.

Программа по пересадке печени заработала с новой силой, в ней по-прежнему принимают участие врачи из Швеции.

Главный врач PSKUS Янис Вилманис отметил, что все пациенты, которым пересадили новую печень с 2023 года, чувствуют себя хорошо.

Андрей — столяр из Бауски. Ему сделали пересадку почки. Он лежал в палате с другим реципиентом почки из Даугавпилса. Оба в порядке. «Спасибо доктору [Вадиму] Сухорукову, все отлично, мне не нужно идти на диализ. Это здорово», — сказал Андрей.

Тем временем 62-летнему мужчине пересадили новое сердце. Это была 42-я пересадка сердца в Латвии, но первая в этом году.

Улдис Страздиньш, главный врач Центра кардиохирургии PSKUS, отметил: «У нас в Латвии есть человек, который прожил с пересаженным сердцем 17 лет, есть люди, которым пересадили сердце 15, 14, 13 лет назад... Мы с ними встречаемся. Они социально, физически и экономически активны».

Ткань роговицы была пересажена 64-летнему мужчине и 83-летней женщине.

Офтальмолог PSKUS Анете Курсите сказала: «Это просто уникальная возможность. И огромное спасибо донорам. Без них многое было бы невозможно. В офтальмологии это позволяет не только спасти глазное яблоко, но и проводить дальнейшие операции. Потому что восстанавливается прозрачная структура, которая помогает заглянуть в глубину глаза».

Роговица глаза не имеет кровообращения. Благодаря сохранению роговицы в специальной жидкости операции можно проводить в течение 14 дней после смерти донора.

Однако трансплантация возможна только в том случае, если донор дал на это разрешение при жизни или если этому не препятствуют родственники. В данном случае шести людям была предоставлена ​​возможность видеть и жить от одного донора.

Каждый человек может разрешить или запретить использование своих органов, тканей или тела после смерти. Если человек никак не изъявил свою волю при жизни, то при наступлении смерти мозга врачи просят разрешение использовать органы у родственников умершего. Чтобы избавить близких от подобных разговоров, каждый может выразить свою волю в электронном виде в информационной системе eveseliba.gov.lv. Запись можно изменить в любое время.