В Берлине проходит встреча Шольца и Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 11 октября, напомнил об обещанной Украине обширной военной помощи от западных партнеров на сумму 1,4 миллиарда евро. "Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", - сказал Шольц перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

В новый пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и беспилотники, заявил федеральный канцлер. По его словам, дополнительная поддержка Украины должна стать важным "сигналом" для президента РФ Владимира Путина. "Игра на время не сработает. Мы не ослабим нашу поддержку Украины", - отметил глава правительства ФРГ. Финансироваться эта поддержка будут за счет средств, которые Еврокомиссия выделит из поступлений от активов РФ, замороженных в рамках санкций ЕС против Москвы за развязывание войны.

Шольц также согласился с идеей о том, что Россия должна участвовать в следующем украинском "саммите мира". При этом он отметил, что мир в Украине может быть реализован "только на основе международного права", и Германия "не примет условий мира, продиктованных Россией".