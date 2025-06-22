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Белоруссия освободила оппозиционера Тихановского (и двух граждан ЛР) в ходе визита спецпосланника Трампа Кита Келлога (1)

Редакция PRESS 22 июня, 2025 10:32

Мир 1 комментариев

Твиттер/X

«Сергей Тихановский освобожден. Это стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога (на фото)», — пишет оппозиционный канал «Наша Ніва».

Тихановский покинул Белоруссию, следует из опубликованного видео, на котором он обнимает жену.

Основатель канала «Страна для жизни» и один из главных фигурантов протестов 2020 года был задержан перед выборами. Тихановский был приговорен к 18 годам; провел за решеткой чуть больше пяти лет.

После ареста блогера кандидатом в президенты в 2020 году стала его жена Светлана Тихановская. После протестов и их жестокого подавления она покинула Белоруссию.

СМИ связывали визит Келлога с попыткой интенсифицировать переговорный процесс по Украине.

Фото и видео освобождения также опубликовала Тихановская в своем телеграм-канале. «Освобождены 14 политзаключенных», — сообщила она. Среди освобожденных есть также два гражданина Латвии — Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов, сообщило Министерство иностранных дел Латвии на платформе «X».

Келлог стал самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим Белоруссию за многие годы. В 2020 году во время первого срока Трампа госсекретарь Майк Помпео посещал Минск. Та поездка была частью кампании первой администрации Трампа по улучшению отношений с Белоруссией, отмечал Reuters.

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Комментарии (1) 17 реакций
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