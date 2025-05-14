Авария произошла около 11 часов утра, когда водитель автомобиля Honda, 1938 года рождения, съехала с дороги на аллее Лиепу и въехал на детскую площадку.

В результате аварии никто не пострадал. Госполиция будет расследовать обстоятельства аварии.

По данным полиции, женщина не была пьяна.