В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 13:19

LETA

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии, как и в Венгрии, в августе составила 4,2%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована во Франции (0,8%), за ней следуют Италия (1,6%), Дания и Ирландия (по 1,9%), а также Германия (2,1%), а на Кипре потребительские цены в разрезе года остались без изменений.

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (8,5%), Эстонии (6,2%), Хорватии (4,6%) и Словакии (4,4%). В Литве годовая инфляция составила 3,6%.

В ЕС в среднем годовая инфляция в августе составила 2,4%, а в еврозоне - 2%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем - июлем - потребительские цены в августе в ЕС выросли на 0,2%, а в еврозоне - на 0,1%.

В Латвии по сравнению с июлем потребительские цены в августе, как и в Италии, снизились на 0,2%. Месячная инфляция зарегистрирована в 15 странах ЕС, наиболее высокой она была в Румынии (+2,1%), а самая значительная месячная дефляция зафиксирована в Дании (-0,7%), в то время как в Чехии, Испании, Венгрии и Словении потребительские цены по итогам месяца остались неизменными. В Литве, как и в Финляндии и Швеции, потребительские цены упали на 0,3%, а в Эстонии - выросли на 0,9%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

 

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

