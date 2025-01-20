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В аварии, вероятно, виноват водитель школьного микроавтобуса: подробности трагедии в Олайне

© Lsm.lv 20 января, 2025 17:27

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тром в понедельник, 20 января, в Олайне произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz, в котором на тот момент находились 18 школьников, и автомобиля BMW. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе двое детей. По предварительным данным, полученным полицией, вероятнее всего, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, сообщает LSM.

В полицию поступил звонок о несчастном случае на улице Земгалес около 8 утра. 8. В микроавтобусе в момент происшествия находилось 18 школьников, из которых двое детей и один взрослый — сотрудник школы — получили ранения. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, полученные травмы не представляют угрозы для жизни, однако пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, водитель микроавтобуса не проверил безопасность при повороте налево, из-за чего произошло столкновение с легковым автомобилем. Полиция возбудила административное дело и расследует обстоятельства аварии.

В самоуправлении Олайнского края Латвийскому радио подтвердили, что микроавтобус, попавший в аварию, перевозил детей в одну из средних школ Олайне. Возле улицы Земгалес находятся обе Олайнские средние школы. Представитель муниципалитета также добавил, что движение на улице Земгале по утрам довольно интенсивное.

В свою очередь компания-перевозчик заявила, что ремни безопасности имеются во всех микроавтобусах. В муниципалитете сообщили, что перевозку детей осуществляет компания SIA «Transports 2».

Как сообщил представитель компании Янис Удренс, в настоящее время все указывает на то, что виновником столкновения стал водитель микроавтобуса. Он добавил, что во всех микроавтобусах имеются ремни безопасности, однако на практике дети не пристегиваются, если за ними не присматривает сопровождающий.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис отметил, что водители не привыкли к тому, что погодные условия могут быть изменчивыми, а дорожное покрытие в определенном месте может испортиться. Он также сказал, что взрослые не мыслят логически и не принимают во внимание потенциальные риски. При перевозке детей важно думать о том, кто именно перевозится, однако ни водители, ни сопровождающие лица этого не делают, считает он:

"Однако нам нужно очень серьезно подумать о том, кого мы на самом деле везем. Дети — это наш самый ценный груз. Поэтому мы должны действовать соответственно. Крайне важно использовать все предоставленные средства безопасности", - заявляет эксперт.

Он отмечает, что обязательно, чтобы все пристегивались ремнями безопасности, все подушки безопасности должны быть исправны, а если ребенок совсем маленький – необходимо специализированное кресло.

"И вообще не должно быть никаких исключений – мне только в магазин, мне тут только до угла, мне только из школы до дома. Абсолютно наибольшее количество несчастных случаев происходит в радиусе 5 километров от места жительства", - подчеркивает Ирбитис. Он также считает, что если люди сами этого не понимают, то регулирующие органы должны принять все необходимые меры для искоренения такого отношения к безопасности за рулем.

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