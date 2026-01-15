В Африке слоны исчезают… и одновременно становятся проблемой

На севере континента, например в Южном Судане, слоны почти исчезли. В одном из национальных парков ещё недавно жил последний слон — одинокий самец, который ходил… с жирафами, потому что своего стада у него больше не было. Полвека назад в этих местах насчитывались сотни тысяч слонов, сегодня — лишь крохи от прежнего числа. Причины просты и страшны: войны, браконьерство, бедность.

А вот на юге Африки — противоположная картина. В Ботсване, Зимбабве и соседних странах охрана природы сработала слишком хорошо. Слонов стало так много, что они начали выходить к домам, топтать поля, разрушать деревни и даже убивать людей. Местные жители требуют ограждений, отстрела или переселения животных, пока туристы видят только красивые закаты и «идеальные» сафари-фото.

Власти и экологи спорят:

— переселять слонов?

— отгораживать их заборами?

— разрешать отстрел ради еды и доходов?

Однозначного ответа нет. Но факт остаётся фактом: слоны сегодня — символ не только дикой природы, но и глобального дисбаланса. Где-то их больше, чем может выдержать земля. А где-то — уже почти никого не осталось.

И это один и тот же континент.