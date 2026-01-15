Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Африке слоны исчезают… и одновременно становятся проблемой

Редакция PRESS 15 января, 2026 16:29

Животные 0 комментариев

Звучит как абсурд, но это реальность: в одних странах Африки слонов почти не осталось, а в других их стало слишком много — и люди уже не знают, что с этим делать.

На севере континента, например в Южном Судане, слоны почти исчезли. В одном из национальных парков ещё недавно жил последний слон — одинокий самец, который ходил… с жирафами, потому что своего стада у него больше не было. Полвека назад в этих местах насчитывались сотни тысяч слонов, сегодня — лишь крохи от прежнего числа. Причины просты и страшны: войны, браконьерство, бедность.

А вот на юге Африки — противоположная картина. В Ботсване, Зимбабве и соседних странах охрана природы сработала слишком хорошо. Слонов стало так много, что они начали выходить к домам, топтать поля, разрушать деревни и даже убивать людей. Местные жители требуют ограждений, отстрела или переселения животных, пока туристы видят только красивые закаты и «идеальные» сафари-фото.

Власти и экологи спорят:
— переселять слонов?
— отгораживать их заборами?
— разрешать отстрел ради еды и доходов?

Однозначного ответа нет. Но факт остаётся фактом: слоны сегодня — символ не только дикой природы, но и глобального дисбаланса. Где-то их больше, чем может выдержать земля. А где-то — уже почти никого не осталось.

И это один и тот же континент. 

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Важно 0 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Читать
Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

Читать

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать