«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

Мессенджер WhatsApp полностью заблокируют в России в 2026 году, считает Андрей Свинцов, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его слова в четверг, 15 января, приводит DW со ссылкой на российские СМИ.

"Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы", - сказал депутат.

Вероятно, Свинцов имел в виду сентябрьские выборы, по итогам которых будут назначены новые депутаты Госдумы, главы 10 субъектов России и депутаты законодательных органов госвласти в 38 субъектах.

Ситуацию с мессенджером в России 15 января прокомментировал и Роскомнадзор. В федеральной службе заявили, что сейчас "не видят оснований для снятия ограничений работы WhatsApp".

Работа WhatsApp и Telegram в России активно блокируется с августа. Еще тогда большинству пользователей из РФ стали недоступны звонки через эти сервисы. Власти объясняли ограничения тем, что мессенджеры предоставляют площадку для "вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

28 ноября Роскомнадзор предупредил, что WhatsApp будет полностью заблокирован, если не выполнит требования российских законов, то есть не станет сотрудничать с правоохранительными органами. С 22 декабря пользователи в РФ стали жаловаться на усиление проблем с мессенджером. По данным источника РБК, Роскомнадзор замедлил работу WhatsApp на 70-80%.