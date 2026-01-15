Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

15 января, 2026

Важно 0 комментариев

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

Мессенджер WhatsApp полностью заблокируют в России в 2026 году, считает Андрей Свинцов, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его слова в четверг, 15 января, приводит DW со ссылкой на российские СМИ.

"Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы", - сказал депутат.

Вероятно, Свинцов имел в виду сентябрьские выборы, по итогам которых будут назначены новые депутаты Госдумы, главы 10 субъектов России и депутаты законодательных органов госвласти в 38 субъектах.

Ситуацию с мессенджером в России 15 января прокомментировал и Роскомнадзор. В федеральной службе заявили, что сейчас "не видят оснований для снятия ограничений работы WhatsApp".

Работа WhatsApp и Telegram в России активно блокируется с августа. Еще тогда большинству пользователей из РФ стали недоступны звонки через эти сервисы. Власти объясняли ограничения тем, что мессенджеры предоставляют площадку для "вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

28 ноября Роскомнадзор предупредил, что WhatsApp будет полностью заблокирован, если не выполнит требования российских законов, то есть не станет сотрудничать с правоохранительными органами. С 22 декабря пользователи в РФ стали жаловаться на усиление проблем с мессенджером. По данным источника РБК, Роскомнадзор замедлил работу WhatsApp на 70-80%.

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

