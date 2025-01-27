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В 80-ю годовщину освобождения Освенцима в Польше вспоминают жертв Холокоста. В России — о снятии блокады Ленинграда

© BBC 27 января, 2025 21:17

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В Польше проходят памятные мероприятия в день 80-летия со дня освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Почтить память приехали выжившие узники концлагеря, а также высокопоставленные представители более 50 стран мира, в том числе король Великобритании Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие. Россия в этом году в мемориальной программе не участвует сообщает ББС.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в день освобождения узников лагеря смерти Аушвиц (он также известен как Освенцим по названию города, в котором был расположен лагерь). 27 января 1945 года туда вошли советские солдаты 60-й армии 1-го Украинского фронта. К моменту освобождения в Аушвице находилось порядка 7,5 тысяч заключенных, в том числе дети.

Всего в Аушвице погибли больше миллиона человек.

Помимо глав государств почтить память жертв трагедии в Польшу были приглашены все выжившие узники концлагеря. Принять участие в мероприятии приехали порядка 50 из них. В их числе польский историк Мариан Турски, американский терапевт еврейского происхождения Това Фридман, а также бывшие узники Янина Иваньска и Леон Вайнтрауб.

Президент Украины Владимир Зеленский и король Англии Карл III на церемонии в Освенциме.

Мемориальная церемония началась с возложения выжившими узниками Холокоста свечей и венков к подножию «Стены смерти». Во время функционирования лагеря у нее расстреляли несколько тысяч человек.

Вслед за ними память погибших почтил президент Польши Анджей Дуда. После возложения цветов Дуда выступил с речью, в которой заявил, что на сегодняшний день поляки выступают «хранителями памяти» о Холокосте. По его словам, на Польше лежит миссия сохранить эти свидетельства.

«Это беспрецедентное событие в истории человечества, — сказал Дуда. — Пусть память обо всех убитых будет жить, пусть память обо всех погибших будет жить, пусть память обо всех страдающих будет жить».

Главное мероприятие началось 18:00 по московскому времени в палатке, построенной на объекте Аушвиц II (Биркенау). На нем присутствуют делегаты от 54 стран мира, в том числе Король Великобритании Карл III, король Испании Филипп VI, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявил сотрудник Государственного музея Аушвиц-Биркенау Павел Савицкий, в этом году политики не будут выступать с речами, а церемония сосредточится на рассказах выживших.

Путин вспоминает снятие блокады Ленинграда

В списке приглашенных на мемориальные мероприятия в Польше в этом году нет российского лидера Владимира Путина. Сегодня он также участвует в памятных мероприятиях, однако приурочены они не к Международному дню памяти жертв Холокоста, а ко дню снятия блокады Ленинграда.

В этот день, в 1944 году, советские войска полностью освободили Ленинград от блокады, которая продолжалась почти 900 дней. По разным данным, в результате блокады погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

В 81-ю годовщину снятия блокады Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе «Невский пятачок», а также к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге.

После этого Путин посетил концерт «Ленинградская Победа», где вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После концерта у него была запланирована встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Нельзя сказать, что президент России полностью проигнорировал международный день памяти Холокоста. Утром он сделал заявление, приуроченное к 80-летию освобождения Аушвица. Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Кремля, Путин призвал не забывать о вкладе Советского Союза в освобождение лагеря смерти.

«В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», — заявил Путин.

На окраине Санкт-Петербурга возвышается драматический мемориал высотой более сорока метров. На самом его верху — фигура матери с детьми. Внизу в бронзе запечатлены реальные истории человеческих страданий. Вокруг вечного огня у подножия — названиями нацистских концентрационных лагерей.

Освенцим, Собибор, Белжец, Треблинка…

Ужасающие слова, синонимы Холокоста. Однако это не мемориал Холокосту как таковой. Его официальное название: «Мемориал мирным советским жителям — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны».

Владимир Путин открыл его 27 января 2024 года — эта дата имеет двойное историческое значение. В 1944 году в этот день советские войска прорвали почти 900-дневную блокаду Ленинграда. Ровно через год Красная Армия вошла в ворота лагеря смерти Аушвиц.

На открытии мемориала Владимир Путин говорил не о Холокосте, а о «геноциде советского народа».

Не то чтобы в России больше не говорят о Холокосте. В преддверии 80-летия освобождения Аушвица по всей стране прошло несколько мероприятий, связанных с памятью о катастрофе.

Тем не менее сейчас в России наблюдается заметное смещение фокуса с Холокоста в сторону того, как советский народ в целом, включая русских, пострадал во время Великой Отечественной войны. В ней были убиты 27 миллионов советских граждан.

Историк Константин Пахалюк (признан «иноагентом» в России) объясняет этот сдвиг тем, что после начала войны в Украине российские власти особенно активно начали формировать образ своей страны как жертвы. По его словам, если вы жертва, «вы можете не нести ответственность».

В Советском Союзе Холокост и систематическое убийство европейских евреев Гитлером практически не обсуждались публично. На местах массовых расстрелов евреев нацистами на советской территории сохранилось мало памятников и мемориальных досок, посвященных еврейским жертвам.

После распада СССР ситуация изменилась. Российские официальные лица начали с гордостью говорить об исторической роли своей страны в разгроме Гитлера и спасении еврейского народа от уничтожения. Во время мемориальных мероприятий в Польше в 2005 году, в годовщину 60-летия освобождения Аушвица, Владимир Путин отметил:

«Нацисты выбрали Польшу местом запланированного массового уничтожения людей, прежде всего евреев… мы рассматриваем Холокост не только как национальную трагедию еврейского народа, но и как катастрофу для всего человечества».

С тех пор отношения России с Польшей, Европой и Западом в целом стали более напряженными, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Российских чиновников на мемориальные мероприятия в этом году не пригласили.

Тем временем еврейские организации внутри страны делают все возможное, чтобы напомнить россиянам о прошлом, чтобы оно никогда не повторилось.

 

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