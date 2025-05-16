Уже с этой субботы: в Риге начнет работу ночной общественный транспорт

Ночной общественный транспорт в Риге будет курсировать до 28 сентября по выходным и праздничным дням. Это будут три автобусных маршрута, которые будут курсировать из центра Риги в некоторые из крупнейших районов Риги.

Ночные автобусы будут курсировать в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни.

Автобусы будут отправляться из центра Риги в близлежащие районы пять раз — в 00, 1, 2, 3 и 4.

Для оценки спроса пассажиров на ночной общественный транспорт в рамках пилотного проекта разработаны три специальных кольцевых автобусных маршрута. Они спроектированы таким образом, чтобы охватить как можно больше густонаселенных районов, а также гарантировать, что автобус сможет вернуться в исходную точку в течение часа.

Автобусы будут останавливаться на остановках, где есть пассажиры или где пассажиры в салоне выразили желание выйти. В центральной части, где наблюдается плотное размещение остановок, будут предусмотрены специальные остановки, на которых будут останавливаться автобусы по маршруту.

Как сообщалось, Рижская дума поддержала введение ночного общественного транспорта в столице.

Для покрытия убытков ООО «Rīgas satiksme» за счет обеспечения ночных рейсов из бюджета Рижского самоуправления выделено 100 000 евро по программе «Расходы на непредвиденные случаи».

Оплату за предоставление услуг общественного транспорта в ночное время планируется осуществить в конце сентября, согласно отчетам, представленным «Rīgas satiksme».

Ночной транспорт будет курсировать по трем маршрутам. Автобус 1 будет курсировать по маршруту «Центр – Тейка – Югла – Межциемс», автобус 4 – по маршруту «Центр – Агенскалнс – Золитуде – Иманта» и автобус 6 – по маршруту «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».

