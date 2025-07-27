«Уже два «блинчика» рядом с домом!» В соцсети заступаются за чаек, живущих в городе

Но мало кто птиц защищает, хотя и такие люди тоже есть. Вот, например, Криста обращается к жильцам многоквартирных домов с просьбой: "Милые обитатели многоквартирных домов. Сейчас дворы полны слетков, которые совершенно неуклюжи. Не надо на них наезжать. Да, они вопят по утрам дурным голосом, но все равно это живые существа. Рядом с домом уже два "блинчика", только что один индивид тоже попытался попугать, но шины уже задели птицу".

- Рижская дума, есть какие-нибудь рекомендации и планы, как сократить поголовье чаек в городе? Орут, стучат в окна и нарушают покой по ночам.

- Пусть эти водители горят в аду!

- За все это можешь поблагодарить кормилиц животинок, которые каждый день таскают корм вроде бы кошечкам (которые тоже плодятся в прогрессии), а фактически - этим вот и крысам.

- Давят не только птиц. Мою кошечку тоже задавили. Специально ли, не знаю, но ясно, что во дворах 80% на разрешенную скорость наплевать.

- Лучше выйти из машины и прогнать. По какой-то причине птицы людей боятся сильнее, чем машин.

- Какие сволочи эти люди.

- Знаешь, естественный отборчик, так сказать. Кто глупее, вступает в клуб "блинчиков".

- Не забывайте, что мы пришли в мир животных, а не наоборот.

- Не надо этих "блинчиков" кормить, и тогда их не будет! Есть идиоты, которые даже выбрасывают в окно остатки своей еды или кормят на подоконниках, так что обсирают соседские окна! Крикунам есть место, где жить, - море!

- Ничего, авось придет птичий грипп или еще какая-нибудь катастрофа и скосит свои 9/10 популяции.

Еще один рижанин опубликовал твит с видеороликом, в котором трамвай не трогается с места из-за того, что на путях стоят две чайки: "Никто бы мне не поверил, если бы я сказал, что опоздал на работу из-за чаек", пишет Александр.