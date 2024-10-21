На это сообщение оперативно откликнулась Лиана Ланга: латвийские родители! Не дайте одурачить себя и своих детей их русификацией! Пишите жалобы, требуйте, чтобы ваших детей учили на латышском языке, не миритесь с ползучей русификацией! Обучение на русском языке в Латвии, мягко говоря, шокирует! СССР распался 34 года назад, но преступление русификации продолжается! Вы были жертвами русских, почему вы позволяете своим детям тоже стать жертвами? У русского государственного языка нет будущего на Западе!

Другие пользователи согласны, что проблема есть и особенно остра она в некоторых районах. Viva Lapiņa: Да, к сожалению, так и есть. В Вецмилгрависе все клубы, например, футбольные, исключительно на русском языке. И даже если тренеры тоже латыши, они автоматически переходят на русский, потому что большинство детей - русские.....