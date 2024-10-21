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Ужасно, надо думать, как избегать русских! В Латвии обнаружили рассадник русского языка (1)

Редакция PRESS 21 октября, 2024 12:00

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Пользователь Facebook Pelnusniegs пишет: мне, как родителю, всегда грустно при поиске спортивного кружка для детей, когда перед тобой русский тренер, так как это значит, что все будет на русском, а мне это не надо. Ужасно, что в своем государстве надо думать, как избежать русских...

На это сообщение оперативно откликнулась Лиана Ланга: латвийские родители! Не дайте одурачить себя и своих детей их русификацией! Пишите жалобы, требуйте, чтобы ваших детей учили на латышском языке, не миритесь с ползучей русификацией! Обучение на русском языке в Латвии, мягко говоря, шокирует! СССР распался 34 года назад, но преступление русификации продолжается! Вы были жертвами русских, почему вы позволяете своим детям тоже стать жертвами? У русского государственного языка нет будущего на Западе!

Другие пользователи согласны, что проблема есть и особенно остра она в некоторых районах. Viva Lapiņa: Да, к сожалению,  так и есть. В Вецмилгрависе все клубы, например, футбольные, исключительно на русском языке. И даже если тренеры тоже латыши, они автоматически переходят на русский, потому что большинство детей - русские.....

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«В соответствии с духом времени!» Ратниекс объясняет, зачем нужен запрет вывесок и афиш на русском языке (1)

Важно 15:18

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На латышском не обслуживаем: СГБ расследовала инцидент в «русском магазине» (1)

Важно 15:12

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Мир 15:06

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Новости Латвии 15:00

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Мир 14:45

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Министерство культуры: театр Чехова должен использовать русский язык (1)

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Рижский русский театр имени Михаила Чехова для успешного обращения к своей аудитории должен использовать в общении русский язык, а в общении со зрителями строго соблюдать нормы Закона о государственном языке, как предоставляя информацию о спектаклях, так и обеспечивая перевод спектаклей на государственный язык, сообщили агентству LETA в Министерстве культуры (КМ).

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В ночь на воскресенье Латвия всё-таки перейдет на зимнее время (1)

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 1 комментариев

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