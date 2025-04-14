Увольнение, оплата сверхурочных, льготы работающим родителям: поправки к закону «О труде»

Министерство благосостояния ЛР передало на согласование поправки к закону «О труде», которые среди прочего предусматривают уменьшение оплаты сверхурочных часов работы, сокращение трудовой недели при сохранении 40-часовой отработки, оплату часов простоя, упрощение процедуры расставания работника и работодателя, усиление защиты работников с детьми и другие позиции.

Ребёнок заболел...

Защита родителей от увольнения

Одной из наиболее частых причин увольнения со стороны работодателя является длительная болезнь работника. Пункт 11 части 1-й статьи 101 закона «О труде» предусматривает, что работодатель может расторгнуть трудовой договор, если работник не работает непрерывно более шести месяцев по причине временной нетрудоспособности либо один год из трех - если нетрудоспособность повторяется с перерывами.

В эти периоды не засчитываются отпуск по беременности и родам, а также период нетрудоспособности, если причиной стал несчастный случай на производстве, вызванный воздействием факторов производственной среды, или профессиональное заболевание.

Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в период, который дает работодателю право расторгнуть трудовой договор, не включать ситуацию, когда работнику выдается больничный в связи с уходом за больным ребенком.

Для компромисса между интересами работников и работодателей планируется законодательно обеспечить защиту работнику в случаях, когда больничный лист был выдан по уходу за тяжелобольным ребенком до 18 лет, если консилиум врачей установил, что постоянное присутствие родителя необходимо.

Проект изменений в законе «О труде» предусматривает дополнить статью 101, часть 1, пункт 11 следующей версией:

«В это время также не входит время, когда работнику выдается больничный в связи с тем, что он осуществляет уход за больным ребенком, не достигшим 18-летнего возраста и имеющим тяжелое заболевание, требующее длительного лечения, и консилиум врачей ООО «Детская клиническая университетская больница» определил, что постоянное присутствие родителя необходимо»...

Отпуск при усыновлении ребёнка

Для устранения противоречия между двумя законами предложены поправки в часть 5 статьи 155 закона «О труде». Статья 10 части 1 закона «О страховании материнства и в случае болезни» предусматривает, что отцовское пособие также назначается и выплачивается за 10 рабочих дней отпуска одному из родителей в связи с усыновлением ребенка до 18 лет.

В то же время часть 5 статьи 155 закона «О труде» в настоящее время предусматривает, что в семье, усыновившей ребенка в возрасте до 18 лет, одному из усыновителей предоставляется отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Предлагается привести статьи закона в соответствие, и в части 5 статьи 155 слово «календарный» заменить словом «рабочий»...

Нет зарплаты – нет работы

Право на увольнение

Как сообщают в Государственной инспекции труда, один из наиболее частых поводов обращения работников за помощью связан с нарушениями в сфере оплаты труда. И правительство упоминает об обязательстве улучшить регулирование трудовых отношений в части права работника не исполнять трудовые обязанности и расторгнуть трудовой договор в случае невыплаты заработной платы в допустимые сроки.

О существовании проблемы известно и Латвийскому союзу свободных профсоюзов (LBAS). Для обеспечения защиты работников при неправомерной выплате заработной платы работодателем предусмотрены изменения в части 5 статьи 100 закона «О труде». Они четко обозначают право работника немедленно расторгнуть трудовой договор в случаях, когда задержка выплаты договорной или установленной законом заработной платы превышает две недели после установленного срока выплаты.

Предлагается второе предложение части 5 статьи 100 о причинах для расторжения трудовых отношений работников изложить в следующей редакции: «Любое обстоятельство, которое по соображениям морали и справедливости не позволяет продолжать трудовые правоотношения, а также задержка выплаты договорной или установленной законом заработной платы более чем на две недели после установленного срока признается законной причиной»...

Предупреждать надо

Причём не позднее чем за три дня

Речь — о расторжении договора, заключенного на определенный срок, с уведомлением работника...

Если трудовой договор заключен на определенный срок, без указания конкретной даты, но с упоминанием события, то, согласно действующему законодательству, работодатель обязан в письменной форме известить работника о прекращении трудовых отношений не позднее чем за две недели.

По мнению работодателей, указанный срок уведомления в ряде случаев является обременительным и непропорционально продолжительным.

В целях содействия гибкости трудовых отношений предлагается внести изменения в регулирование части 2 статьи 113 закона «О труде», сокращающие срок уведомления с двух недель до трех дней.

Так, часть 2 статьи 113 предложено изложить в следующей редакции: «Если в трудовом договоре, заключенном на определенный срок, не указана дата его окончания, работодатель обязан своевременно, но не позднее чем за три дня, известить работника в письменной форме о предполагаемом прекращении трудовых правоотношений»...

Согласуем с профсоюзом

Уточнено согласование уведомления работодателя с профсоюзом. Компромиссный вариант предусматривает дополнение статьи 110 закона «О труде», определяющей право работодателя расторгнуть трудовой договор с членом профсоюза без предварительного согласия конкретного профсоюза в случае сокращения численности работников.

Профсоюз в свою очередь, если не согласен с уведомлением работодателя, обязан информировать того не только об отказе, но и о причинах.

Поправки уточняют норму части 3 статьи 110 закона, предусматривающую, что работодатель сможет расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения согласия профсоюза, за исключением периода временной нетрудоспособности работника или времени, когда он находился в отпуске или не выполнял работу по иным уважительным причинам...

Предлагается добавить в статью 110:

- в части 1 после слов и цифр части 1 статьи 101, 4, 8 - цифрой 9;

- часть 2 - новым вторым предложением в следующей редакции: «Если профсоюз работников не согласен с уведомлением работодателя об увольнении, он одновременно сообщает и о причинах отказа»;

- часть 3 после слов «соглашение профсоюза» - словами «исключающими время временной нетрудоспособности работника, или время нахождения его в отпуске, или невыполнения работы по иным уважительным причинам»...

Если сокращение штатов

Уведомление за 30 или 60 дней?

Статья 107 предусматривает, что работодатель может инициировать коллективное увольнение при сокращении штатов не ранее чем через 30 дней после подачи уведомления в Государственное агентство занятости (NVA), которое в свою очередь имеет право продлить указанный срок до 60 дней.

Директива Европейского совета 98/59/EC от 20 июля 1998 года говорит, что государства - члены ЕС могут уполномочить компетентный орган не только продлевать, но и сокращать 30-дневный период. Поправки же дадут работодателям возможность быстрее реагировать на сложную экономическую ситуацию, как, например, во время пандемии.

Предлагается дополнить статью 107 3-й частью в следующей редакции: «В исключительных случаях Государственное агентство занятости может сократить срок, указанный в части первой настоящей статьи, и письменно уведомить об этом работодателя и представителей работников»...

(!) Ознакомиться с законопроектом «О труде» можно на едином портале проектов правовых актов:

tapportals.mk.gov.lv

Поправки к закону «О труде» изучала Вера СТЕПНОВА