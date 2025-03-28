Уволились, чтоб на экзамен не идти: языковые проверки продолжаются в школах Даугавпилса

В городском управлении образования говорят, что есть педагоги, которых невозможно научить латышскому языку.

В этом году Центр государственного языка в Риге проверил использование латышского языка 494 учителями, и девять не владели языком на нужном уровне.

В Даугавпилсе проверяли 468 учителей, и 22 из них не прошли проверку. Число проверенных в обоих городах примерно одинаковое, но не знающих госязык в Даугавпилсе вдвое больше.

"Мы сделали все, что могли. Мы учим учителей уже 25 лет, наверное, есть такие, которых научить невозможно", - сказала руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова.

В средней школе Дружественного призыва проверку не прошли семь работников. Двое учителей уволились, им на замену уже нашли новых.

После проверки пятеро лишились возможности работать. На вопрос о том, были ли выданы больничные листы на законных основаниях, директор школы ответила, что это ответственность врачей. Она подозревает, что причиной проблем со здоровьем ее коллег является стресс. Как только начались проверки, учителя начали обсуждать их между собой.

"Вот почему и поднялась эта волна. В принципе, я думаю, если бы не этот массовый психоз, то все бы уже сдали", - говорит директор школы Кристина Иванцова.

(Lsm.lv)