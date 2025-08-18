«Уступить Крым и забыть о НАТО»: Трамп встречает Зеленского

"Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал он в своей соцсети Truth Social накануне визита украинского лидера в Белый дом.

Зеленского во время визита в Вашингтон в понедельник будут сопровождать лидеры Британии, Италии, Германии, Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии.

-«Завтра в Белом доме будет большой день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их», — написал Трамп в другом посте.

Как отмечает CNN, заявление Трампа отражает давление, с которым Зеленский столкнется во время встречи в Белом доме.

«Два условия, которые он перечислил — чтобы Украина уступила Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, и чтобы она согласилась никогда не вступать в НАТО — входят в число условий, выдвинутых Владимиром Путиным для прекращения войны», — пишет телекомпания.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где сегодня состоится его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. В ней также примут участие европейские лидеры.

В сообщении в телеграме Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и заявил о желании как можно быстрее закончить войну. По его словам, в первую очередь это должна сделать Россия.

«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы „гарантии безопасности“ в 1994 году, но это не сработало», — написал Зеленский.

«Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру. Спасибо!» — добавил украинский лидер.