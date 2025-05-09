Успеют среагировать и спрятаться: почему в Эстонии оповещения об опасности и на русским языке

В среду, 14 мая, в 15.00 в рамках учений Сил обороны Эстонии Siil («Еж») впервые по всей Эстонии будет запущена комплексная система оповещения об опасности EE-ALARM. Важной частью этой системы является SMS – сообщение, основанное на геолокации, которое с апреля будет рассылаться людям на выбранном ими языке — эстонском, английском или русском.

Языковые настройки позволят быстрее и понятнее отправлять оповещения по SMS, поскольку ранее несколько языков включались в одно сообщение, что делало его длиннее и замедляло доставку.

Отправка оповещений на предпочитаемом языке необходима, так как если сообщение отправлено на языке, который получатель плохо понимает, время его реакции замедляется, что может угрожать его жизни. Это также значительно увеличивает нагрузку на государственную инфолинию 1247 и экстренный номер 112, тем самым влияет на работу оперативных служб и замедляет получение помощи.

Языковые предпочтения определяются на основе данных оператора и чаще всего уже выбраны согласно договору. Проблемы могут возникнуть с номерами работодателя, особенно если они не привязаны к пользователю. Хотя языковые предпочтения можно изменить в любое время, разумнее сделать выбор как можно быстрее.

При запуске государственного оповещения люди получат сообщения через несколько каналов: в мобильных приложениях «Ole valmis!» и «Eesti äpp», SMS – сообщением на мобильные телефоны, бегущей строкой на телеканалах Эстонского национального вещания (ERR) ETV и ETV+, на сайте err.ee и в мобильном приложении «ERR Uudised». Кроме того, с этого года в 22 населенных пунктах Эстонии установлена сеть сирен, которая охватывает примерно 65% населения.