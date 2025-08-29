Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

В Даугаве у Кипсалы температура воды составляет +18 градусов, на градус прохладнее вода в Даугаве возле Луцавсалы.

В Даугаве у Румбулы, в Кишэзерсе и озере Бабелитис температура воды составляет +16 градусов.

А в Вакарбулли и Вецаки вода остыла до +15 градусов.

Самоуправление рекомендует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, у озера Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсальском заливе и зоне отдыха возле Кишэзерса, так как они оборудованы надлежащим образом и там о безопасности купающихся заботятся спасатели полиции Рижского самоуправления.