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Успей купить: осталось только два дня гигантской складской распродажи!

Новости партнеров Редакция PRESS 5 ноября, 2024 13:18

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В Maxima Latvija сегодня и завтра множество выгодных предложений по рекордно низким ценам: найдите время для супервыгодных покупок.

Напоминаем: сегодня и завтра в Maxima Latvija есть возможность поучаствовать в грандиозной распродаже складских товаров - крупнейшей в истории предприятия.

Это возможность найти почти все необходимое в хозяйстве и быту – в сегменте непродовольственных товаров по очень низким ценам.

Эта распродажа привлекла большое внимание покупателей. Самыми популярными категориями на данный момент стали посуда и принадлежности для приготовления пищи, а также колготки и носки, товары для дома, игрушки и одежда.

“Мы видим, что клиенты Maxima особенно ценят складские распродажи и возможность сэкономить на непродовольственных товарах. Самыми востребованными “жемчужинами” среди покупок, которые люди приобрели по особенно выгодным ценам, стали беспроводной пылесос, различные виды сковород, термосы, а также многофункциональные кастрюли и контейнеры для заморозки.

Осталось лишь два дня – сегодня и завтра, – чтобы посетить магазины и найти свои “жемчужины” - например, сковороду Tefal диаметром 24 см за 7,57 евро, клей-карандаш за 0,04 евро и альбом для рисования форматом А3 за 1,49 евро.

Кроме того, есть выгодные предложения на товары для дома, такие как тапочки от 1,00 евро и комплект атласного постельного белья от 8,00 евро. Учитывая, что аналогов некоторым из этих товаров может больше не быть, важно вовремя спланировать покупку, чтобы успеть выбрать из более широкого ассортимента по привлекательным ценам”, – рассказывает руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Справка. Без ограничений по количеству и по особенно выгодным ценам покупатели 5 и 6 ноября еще могут приобрести товары в таких категориях, как посуда, носки и колготки, товары для дома, одежда и обувь, бытовая электроника, игрушки, сервировочная посуда и другие.

Предложения складской распродажи доступны в 97 магазинах Maxima X, Maxima XX и Maxima XXX, однако наибольший выбор “жемчужин” можно найти именно в магазинах крупного формата.

Катя МАКС

Более подробная информация – на сайте www.maxima.lv.

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