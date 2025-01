Усиливая поддержку Украины, мы можем переломить ход войны: Миериня в Киеве

Спикер поблагодарила украинскую армию и народ за самоотверженную борьбу с оккупантами, подчеркнув, что это и борьба за свободу всей Европы.

Миериня отметил, что в ходе визита состоялись хорошие и продуктивные переговоры со всеми высшими должностными лицами, однако необходимо искать новые пути для убедительной и достаточной поддержки Украине.

Спикер латвийского парламента заявила, что продолжит добиваться выделения дополнительных средств для поддержки коалиции беспилотников и заботиться о том, чтобы они соответствовали требованиям военного времени. Также Латвия выделила средства на обучение украинских солдат в этом году.

I was pleased to welcome the Speaker of the Latvian Saeima, @DaigaMierina, to Kyiv. We had a substantive discussion on continued support for Ukraine and joint steps aimed at achieving a just and lasting peace across the region.



