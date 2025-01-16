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Усиливая поддержку Украины, мы можем переломить ход войны: Миериня в Киеве

Редакция PRESS 16 января, 2025 16:39

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Усиливая поддержку Украины, мы можем переломить ход войны, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве.

Спикер поблагодарила украинскую армию и народ за самоотверженную борьбу с оккупантами, подчеркнув, что это и борьба за свободу всей Европы.

Миериня отметил, что в ходе визита состоялись хорошие и продуктивные переговоры со всеми высшими должностными лицами, однако необходимо искать новые пути для убедительной и достаточной поддержки Украине.

Спикер латвийского парламента заявила, что продолжит добиваться выделения дополнительных средств для поддержки коалиции беспилотников и заботиться о том, чтобы они соответствовали требованиям военного времени. Также Латвия выделила средства на обучение украинских солдат в этом году.

Министр обороны Украины поблагодарил Латвию за обязательство ежегодно выделять 0,25 % от валового внутреннего продукта на военную поддержку Украины. Миериня отметил, что если бы другие европейские страны последовали этой инициативе, то Украина была бы в гораздо более сильном положении.

Умеров также проинформировал о текущей ситуации на фронте и сообщил, что в 2024 году европейская и мировая помощь Украине в целом увеличилась. Министр отметил, что главной задачей сейчас является укрепление позиций на фронте и значительное увеличение военного производства.

Делегация Сейма посетила Центр подготовки беспилотных летательных аппаратов, где украинские военные проводят испытания и тренировки в том числе с дронами, полученными в рамках коалиции беспилотников.

Делегация во главе с Миериней также посетила реабилитационный центр в Киеве, где проходят реабилитацию украинские солдаты с тяжелыми ранениями. Двое из специалистов этого центра получили свои знания и навыки в Латвии, в реабилитационном центре "Вайвари".

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