«USAID поддерживает радикально левые цели по всему миру»: Трамп громит агентство с бюджетом в миллиарды долларов

USAID — это независимое агентство с собственным бюджетом (порядка 43 млрд. долларов), отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тысяч человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID «содействует построению демократии и развитию общества», поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».

На минувшей неделе несколько десятков сотрудников USAID, профессиональных бюрократов, не связанных с политическими партиями, были отправлены в административные отпуска и лишились доступа к своей электронной почте. Всего их уже около 100 человек.

В субботу директор службы безопасности USAID Джон Вурхиз и его заместитель были отправлены в отпуск после того, как они отказались разрешить чиновникам из Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, получить доступ к системам агентства, включая секретную информацию. По данным Reuters, они попытались не пустить сотрудников DOGE в закрытые части здания.

Сотрудникам службы безопасности пригрозили уголовным преследованием, и людям Маска был разрешен доступ в несколько защищенных помещений, включая офис безопасности и исполнительный секретариат агентства.

Илон Маск в сообщении в соцсети Х в ночь на понедельник заявил, что беседовал с Трампом о закрытии агентства, и что тот с ним согласился.

«Ничего из этого не могло быть сделано без полной поддержки президента», — сказал Маск в беседе на X Spaces, разделе соцсети, предназначенном для прямого голосового общения. — Я подробно обсудил это с ним, и он согласился с тем, что мы должны его закрыть. Я хочу внести ясность. Я действительно несколько раз переспрашивал его. Я спросил: «Вы уверены?» — «Да». Так что мы его закрываем».

В беседе в X Spaces Маск вообще был щедр на эпитеты: он назвал USAID «невероятно политически пристрастным» и сказал, что оно поддерживает «радикально левые цели по всему миру, включая антиамериканские вещи». По его словам, спасти USAID невозможно: «Это не червивое яблоко, это клубок червей».

Позже, отвечая на сообщения CNN, первой сообщившей об очередном витке скандала, Маск написал в Х, что USAID «пора умереть».

Включение USAID в состав госдепартамента может означать сокращение средств, выделяемых на давно существующие программы развития и помощи США, отмечает Financial Times. Это приведет к сокращению американских расходов, но может нанести удар по гуманитарной составляющей американской внешней политики, а образовавшуюся пустоту может быстро заполнить Китай.

Среди программ, которые могут быть ликвидированы — полевые госпитали в лагерях беженцев в Таиланде, разминирование в зонах боевых действий и лекарства для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ.