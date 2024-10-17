Уровень расслоения общества: исследователь поделился данными о разнице в зарплатах между Ригой и регионами

Его недавнее исследование показывает, что те работодатели, которые нанимают людей как в столице, так и в регионах, в большинстве случаев устанавливают одинаковую зарплату независимо от географического положения работника.

Однако в Конфедерации работодателей Латвии также констатируют, что существует разница между зарплатой в Риге, где она выше, и регионами Латвии, где люди получают меньше денег за тот же вид работы.

«Давно известно, не только в Латвии, но и в других странах, что в регионах с более высоким уровнем жизни и покупательной способностью стоимость жизни также выше. Например, расходы на жизнь, как уже упоминалось в исследовании, а также на другие услуги, скажем, парикмахера, автосервис.

Это можно увидеть и в статистике: например, одно дело - средняя зарплата в Латвии, но в Риге она на 10% выше средней, или в Рижском районе тоже в основном выше средней. А в Латгалии, наоборот, ниже, и разница между Ригой и Латгалией может достигать 30%», - комментирует Херманис.

Исследование также показывает, что в Риге около 40%, а в регионах - около 50% населения не получают даже прожиточного минимума.