Ураган «Милтон» ударил по Флориде (ДОПОЛНЕНО)

В округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды обнаружили тела погибших. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местного шерифа Кита Пирсона. «Мы не будем говорить, сколько, но я могу сказать, что мы уже нашли тело более чем одного погибшего», — приводит телеканал его слова. Шериф также рассказал, что сотни домов в регионе были «полностью разрушены».

Как сообщает Американский Национальный центр изучения ураганов, сейчас центр «Милтона» находится в 105 километрах от мыса Канаверал во Флориде. Максимальная скорость ветра составляет 150 км/ч.

Наиболее сильные дожди сейчас идут в районе города Орландо, находящемся к северо-востоку от центра урагана.

Американский Национальный центр изучения ураганов около 11 вечера среды по местному времени (03:00 по Гринвичу) сообщил, что центр «Милтона» находится в 120 км к югу от города Орландо, то есть, примерно на полпути от западного к восточному побережью Флориды.

Скорость ветра составляет около 165 км/ч, то есть «Милтон» остается разрушительным ураганом и, по прогнозу центра, останется таковым до выхода в Атлантический океан.

В городе Санкт-Петербург на западном побережье Флориды за время непогоды, принесенной ураганом «Милтон», выпало 16 дюймов — то есть, более 400 мм — осадков. Об этом сообщает CNN.

При этом половина этого количества воды, как сообщает метеоролог CNN Чед Майерс, вылилась на Санкт-Петербург за два часа с момента, когда центр «Милтона» вышел на сушу примерно в 70 км южнее города.

В Лондоне, например, в год в среднем выпадает меньше 600 мм осадков.

Во многих местах Флориды, в том числе в соседней с Санкт-Петербургом Тампе, изданы повторные предупреждения об угрозе паводков.

Американский Национальный центр изучения ураганов около двух часов ночи по Гринвичу объявил, что после выхода на сушу ураган «Милтон» несколько ослаб и переведен во вторую категорию.

Скорость постоянного ветра при урагане второй категории составляет от 154 до 177 км/ч.

По принятой в Европе шкале Бофорта ураганом считается ветер постоянной (не порывами) скоростью от 118 км/ч, и с этой же отметки начинается отсчет категорий ураганов по американской шкале Саффира-Симпсона.

Сейчас центр «Милтона» движется на северо-восток через полуостров Флорида, в сторону Атлантического океана, но пока прошел лишь небольшую часть пути.

Как передает CNN, глава Федерального агентства чрезвычайных ситуаций США Диэнн Крисвелл предостерегла жителей Флориды от попыток уже сейчас выйти из убежищ и сказала, что «Милтон» по-прежнему представляет собой смертельную угрозу.

По словам Крисвелл, в организованные властями убежища эвакуировались более 70 тысяч жителей Флориды.

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