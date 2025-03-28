Управление частью рижских парковок перешло к эстонцам: нам обещают изменения

Эстонская компания Snabb получила право на управление всеми парковками в портфеле Linstow Baltic в Риге.

С началом работы Snabb планируется ряд нововведений на парковках Linstow Baltic.

Традиционные билетные терминалы будут заменены камерами распознавания номерных знаков, а при выезде с парковки клиенты смогут расплачиваться бесконтактным способом.

Вместо того чтобы ограничиваться одним приложением для оплаты парковки, Snabb позволит осуществлять платежи через все основные приложения для оплаты парковки, включая Mobilly.

С 1 апреля услуги Snabb будут доступны в нескольких важных местах Риги - на парковках торгового центра Origo и бизнес-центра Origo One, на подземных парковках Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel и Radisson Blu Elizabete Hotel, в квартале Sporta 2, квартале Lastādijas и на других парковках, принадлежащих Linstow Baltic.

Председатель правления Snabb Кустас Кыйв отмечает, что сделки такого масштаба редки в балтийской парковочной индустрии.