Умер журналист и телеведущий Николай Сванидзе

Как сообщает источник, Николая Сванидзе не стало еще 11 сентября. Он умер в своей квартире. Известно, что в последние годы журналист тяжело болел — у него была ишемия головного мозга. Однако причиной смерти Николая Карловича, по предварительным данным, стала пневмония.

«Он скончался в присутствии бригады скорой помощи. Медики приехали в его квартиру в Москве вчера, в 22:30. До этого он также обращался за помощью к врачам, но отказывался от госпитализации. Жаловался на проблемы с дыханием и температуру», — сообщает Mash.

Напомним, в феврале прошлого в СМИ появились тревожные новости о состоянии телеведущего. Он попал в больницу из-за тяжелой формы пневмонии. Некоторое время Николай Карлович находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Тогда врачам все же удалось стабилизировать состояние журналиста.

Николай Сванидзе работал на российском телевидении с 1991 года. Поначалу он был автором закадровых комментариев в новостной передаче «Вести». В дальнейшем стал вести различные проекты, среди которых «Подробности», «Контрасты», «Зеркало». У Николая Карловича остались супруга — главред передачи «Зеркало» Марина Жукова, сын Андрей, получивший образование юриста.

Сейчас близким телеведущего приносят свои соболезнования те, кто знал его.