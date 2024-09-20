Умер 39-летний сын певицы Ирины Понаровской

Сегодня не стало Энтони Родда, единственного сына Ирины Понаровской. Сообщается, что мужчина почувствовал себя плохо дома в пять часов утра. Супруга Энтони вызвала скорую помощь, однако спасти его не удалось. Что стало причиной трагедии пока неизвестно.

Напомним, что Энтони родился в браке артистки с джазовым певцом Вейландом Роддом. Звезды прожили вместе семь лет и помимо родного сына также воспитывали приемную дочь. Расставание артистов прошло с громким скандалом. Оба, по слухам, обвинили друг друга в неверности.

«Ее муж поднимал на меня руку, в памяти — агрессия, — объяснила дочь Понаровской. — Этот человек плохой, он меня обижал. А сама Ирина была заложником обстоятельств — она была за мужчиной и ничего не могла сделать».

После развода родителей Энтони жил с мамой. Однако в подростковом возрасте он стал жертвой нападения из-за цвета кожи. Переживая за сына, исполнительница приняла тяжелое решение увезти его в Норвегию. Там он окончил школу и получил образование дизайнера ювелирных изделий.

В итоге Родд обосновался в Эстонии, где создал семью. Его женой стала художник-иллюстратор из Москвы Анна Чайникова. Супруги воспитывали двоих детей.