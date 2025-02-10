«Уменьшить бюрократию, но сохранить бюрократов? Это невозможно»: Раевский о сокращении госрасходов

«Если мы смотрим на идеи нулевого бюджета, о которых все говорят с таким оптимизмом, я думаю, что если мы действительно хотим чего-то достичь, то нужно также четко обозначить, что мы идем к пересмотру бюджета с конкретными задачами», — говорит Раевский. «Проблема в том, что сейчас все об этом говорят, но никто не объясняет, в чем будет заключаться задача».

Как отмечает политолог, чаще всего упоминаются общие фразы о «рационализации» или «пересмотре», но конкретные цели и задачи не раскрываются. По его мнению, необходимо четко сформулировать цели.

«Мы идем к нулевому бюджету, все нужно сократить на 5%», — поясняет Раевскис, отмечая, что такое обещание является политической установкой, которую следует подкрепить конкретными приоритетами и потребностями.

В передаче TV24 «Kur tas suns aprakts?» обсуждалась еще одна важная тема — действительно ли такой подход снизит бюрократическую нагрузку, как обещается? Раевский обращает внимание на противоречие, которое часто звучит в этой дискуссии: «Больше всего мне нравится, когда обещают снизить бюрократическую нагрузку, но сохранить бюрократов. Это невозможно», — подчеркивает он, указывая, что без значительных изменений в системе даже самые большие усилия по сокращению бюрократии не приведут к реальным результатам.

В целом, Раевский считает, что в будущем правительству следует думать о конкретных и четких планах реализации нулевого бюджета, потому что даже, казалось бы, простые обещания о сокращении расходов на 5%, если они не подкреплены конкретными объяснениями, останутся лишь на бумаге.