Операция « Месть за Бучу» прошла 8 сентября в российском городе Хабаровске, недалеко от границы с Китаем. В ходе партизанской атаки на военную базу Росгвардии (в/ч 6912) – 748-й отдельный батальон – произошло два взрыва при прибытии личного состава к месту службы. Подразделение действовало в Буче и Ирпене в 2022 году, где Россия совершила военные преступления против мирного населения.

За последние 11 лет, и особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, украинское движение сопротивления превратилось в гибридную, многопрофильную систему обороны, действующую не только на оккупированных территориях, но и все чаще внутри России.

То, что началось в 2014 году как серия плохо скоординированных и недостаточно обеспеченных ресурсами актов несоблюдения, в 2025 году превратилось в устойчивую архитектуру сопротивления, сочетающую убийства, саботаж, партизанскую войну небольшими группами, сбор и распространение разведывательной информации, маркировку и слежение, а также психологические операции, подчеркнул Слайдиньш.