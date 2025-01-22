Украинское правительство предлагает стипендии латвийским студентам. VIAA рекомендует оценить риски

Правительство Украины предлагает стипендии латвийским студентам на 2025/2026 учебный год, сообщается на сайте Государственного агентства развития образования. Стипендии предоставляются для обучения по программам бакалавриата, магистратуры или докторантуры в области гуманитарных, социальных и технических наук.

Стипендия покрывает плату за обучение, ежемесячное пособие и медицинские услуги. Латвийские студенты также получат годичный подготовительный курс украинского языка.

Как сообщили агентству LETA в VIAA, стипендии, предлагаемые украинским правительством, противоречат актуальным проблемам безопасности, поскольку ситуация в стране непредсказуема.

«Латвийским студентам следует внимательно рассмотреть возможность участия в этой стипендиальной программе, принимая во внимание текущие рекомендации и предупреждения Министерства иностранных дел Латвии», - подчеркнули в VIAA.

Студентам также предлагается возможность участвовать в дистанционном обучении и исследованиях, что позволяет им продолжать образование в более безопасной обстановке.

Предложение стипендий от украинского правительства является частью соглашения между правительствами Украины и Латвии о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи и спорта. В рамках двустороннего межгосударственного сотрудничества правительство Латвии предлагает стипендии украинским студентам и ученым, а правительство Украины - стипендии гражданам Латвии.