Украинский Центр спецхимии намерен запустить производство взрывчатки в Литве

Министерство экономики и инноваций Литвы сообщило в среду о подписанном с украинской компанией меморандуме намерений о сотрудничестве в строительстве завода по производству взрывчатых веществ и опубликовало фотографию, на которой видно подписание документа заместителем министра Эрикой Курочкиной и представителем украинской компании.

Конкретная компания в пресс-релзие не называлась.

С помощью инструмента искусственного интеллекта, позволяющего распознавать лица людей по фотографиям, BNS установило, что упомянутым человеком является украинец Александр Бланк.

Согласно общедоступным украинским реестрам, он является главой "Центра специальной химии", созданного летом прошлого года.

То, что вышеупомянутый протокол подписал именно Бланк, BNS подтвердил и литовский госслужащий, знакомый с ситуацией.

Уставный капитал "Центра специальной химии", в котором работает один сотрудник, составляет около миллиона украинских гривен или 22 тысячи евро.

В Минэкономики и инноваций говорят, что строительство завода по производству взрывчатых веществ должно начаться в следующем году.

Еще два иностранных инвестора оборонной промышленности объявили в этом году о своих планах в Литве.

В конце сентября в Вильнюсе был подписан меморандум с американским оборонно-промышленным гигантом Northrop Grumman, который намерен к середине 2026 года установить линию по производству патронов калибра 30 мм на территории оружейного завода в Гирайте, что в Каунасском районе.

Между тем, немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall намерен инвестировать более 180 миллионов евро в завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в Радвилишкисском районе, это должно создать не менее 150 новых рабочих мест.

Кроме того, находящаяся в госуправлении литовская компания по бурению, сносу и взрывным работам Detonas объявила в четверг о планах построить завод по производству тротила (ТНТ) на севере Литвы стоимостью в 28 млн евро.