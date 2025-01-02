Украинский эндшпиль. Как в 2025 году может закончиться война?

Военная машина России медленно прогрызает себе дорогу в степях восточной Украины, окружая и захватывая село за селом, город за городом.

Тем временем в далеком Вашингтоне в Белый дом готовится въехать непредсказуемый Дональд Трамп, не питающий теплых чувств ни к Украине, ни к ее президенту.

Поворотный момент, похоже, близок. Но будет ли война действительно остановлена в наступившем 2025 году — и если да, то как будет разыгран этот эндшпиль?

Переговоры сейчас — это иллюзия?

Трамп заявлял, что закончит войну в течение суток после того, как вступит в должность. Обычная для него похвальба, но она звучит из уст человека, которому явно надоела эта война и большие расходы Америки на нее.

«Сколько молодых убитых солдат лежит по полям — это же ужасно. Это безумие, что там происходит», — говорил Трамп.

Но на пути к прекращению войны новая администрация США, по мнению военного аналитика Майкла Кофмана, столкнется с двойной проблемой.

«Во-первых, им достанется в наследство война, идущая по очень негативной траектории, и у них не будет особо много времени на стабилизацию, — говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги. — Во-вторых, они получат ее в наследство без четкой стратегии успеха».

Трамп несколько раз намекал в разных интервью, что именно он собирается делать в отношении этой войны.

Журналу Time он сказал, что категорически не согласен с решением администрации Байдена снять для Украины запрет на удары американскими ракетами по целям в глубине территории России.

«Мы просто способствуем эскалации в этой войне и делаем ситуацию еще хуже», — сказал избранный президент.

8 декабря в ходе интервью телекомпании NBC его спросили, нужно ли Украине готовиться к сокращению объемов помощи.

«Возможно, — ответил он. — Вполне вероятно, конечно».

В то же время Трамп делал и такие заявления, которые могут показаться обнадеживающими тем многим, кто боится, что новый президент США бросит Украину.

«По моему мнению, если бросить, то нельзя будет добиться соглашения», — сказал он однажды.

В общем, с намерениями Трампа ясности нет.

Украинское руководство сейчас отвергает все предположения, что на него давят и что приход Трампа к власти неминуемо приведет к мирным переговорам.

«Ходит много разговоров о переговорах, но это иллюзия. Переговорного процесса не может быть, потому что Россию еще не заставили заплатить достаточную цену за эту войну», — заявили советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Президент Зеленский явно хочет выглядеть человеком, с которым Трамп может иметь дело.

Он сразу после выборов поздравил Трампа с победой и, не теряя времени, отправил высокопоставленных представителей своей команды на переговоры с командой Трампа.

Затем Зеленский сам встретился с Трампом. Организовать встречу помог президент Франции Эммануэль Макрон, который пригласил их обоих на открытие собора Нотр-Дам после реставрации.

«Мы наблюдаем очень умный стратегический ход президента Зеленского», — сказал в декабре бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в американском Совете по международным отношениям.

Признаков того, что Кремль тоже готов делать подобные жесты, почти не видно, и Киев явно старается сыграть на опережение.

«Трамп не объясняет, как он собирается действовать, и украинцы пытаются подать ему идеи, которые он потом сможет выдать за свои. Они знают, как работать с его эго», — полагает Орыся Луцевич, глава Украинского форума в британском Chatham House — Королевском институте международных отношений.

«План победы» и варианты эндшпиля

Дональд Трамп известен своим менталитетом дельца и желанием поменьше платить за обеспечение безопасности Европы, и Зеленский еще до выборов, судя по некоторым признакам, искал способы повысить в его глазах привлекательность Украины как потенциального партнера.

В своем «Плане победы», обнародованном в октябре, Зеленский предположил, что после войны с Россией закаленная в боях украинская армия может заменить американские войска в Европе. Кроме того, он предложил западным союзникам совместно разрабатывать полезные ископаемые в Украине, в том числе уран, графит и литий.

Эти стратегические ресурсы, заявил Зеленский, «послужат усилению либо России — либо Украины и демократического мира».

Другие пункты «Плана победы» — прием Украины в НАТО и размещение на ее территории «неядерного стратегического пакета сдерживания» — союзники приняли прохладно.

Самые серьезные разногласия вызывает прием в НАТО.

Для Киева вступление в НАТО выглядит единственным способом гарантировать выживание страны, обезопасить ее от России, одержимой стремлением покорить Украину.

Но сам альянс, декларируя, что «движение Украины к полной интеграции в евроатлантическое сообщество необратимо», в то же время остается расколотым по вопросу об официальном приглашении Украины. США и Германия пока против.

Президент Зеленский говорил, что если НАТО согласится принять всю Украину в ее международно признанных границах, то он будет готов признать, что пока членство в НАТО распространяется только на территорию под контролем Киева.

В интервью британской телекомпании Sky News в ноябре он сказал, что это позволит закончить «горячую фазу» войны и перейти к переговорам о том, где в итоге должны проходить границы Украины.

Шаткое положение Киева

А если не НАТО, то что тогда? Перспектива мирных переговоров по инициативе Трампа все реальнее, на фронте Украина продолжает отступать, и в международном сообществе дискуссия по украинскому вопросу сейчас сконцентрировалась на том, как укрепить ныне шаткое положение Киева.

«Для нас крайне важно завершить эту войну справедливым миром, имея сильные юридические и рабочие гарантии, ведь в нашем, к сожалению, опыте все предыдущие гарантии не обеспечили нас реальной безопасностью», — сказал в телеинтервью 12 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как предостерегают комментаторы, отвратить Россию от нового нападения могут только конкретные механизмы, схожие с тем принципом коллективной обороны, что закреплен в Статье 5 Устава НАТО.

«Зеленский понимает, что ему нельзя соглашаться на голое прекращение огня. Должно быть „прекращение огня плюс", — говорит Орыся Луцевич. — Для Зеленского будет самоубийством просто согласиться на прекращение огня без ответа на вопрос, как именно будет защищена Украина».

Эксперты на европейских политических форумах размышляют, как именно Европа может принять на себя часть этой тяжелой задачи.

Среди вариантов — размещение миротворцев (первым с этим предложением в феврале выступил Макрон) или привлечение Объединенных экспедиционных сил, которые под началом Британии сформировали восемь Северных и Балтийских стран и Нидерланды.

Майкл Кофман считает, что таких гарантий будет недостаточно: одним из гарантов обязательно должны быть США.

С ним согласен и Михаил Подоляк. По его убеждению, без реальной угрозы военного вмешательства союзников Украины любые документы со словесными гарантиями окажутся бессмыспенными бумагами, как оказались ими Будапештский меморандум и Минские соглашения.

«Россия должна понимать, что как только она начнет новую агрессию, она получит значительное количество ударов в ответ», — говорит Подоляк.