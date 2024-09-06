Украинские войска уже месяц удерживают часть Курской области. Что дальше?

Одна из причин успеха украинской операции — стремительность, информационная тишина и неожиданность. ВСУ долго концентрировали силы у границы в Сумской области, объясняя это тем, что Россия планирует наступать на этом направлении.

В частности, об этом в мае публично объявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, наступательную операцию в Сумской области российские войска должны были начать почти сразу после вторжения в Харьковскую область 10 мая.

Подготовка к этому «наступлению» позволила Украине без привлечения лишнего внимания сосредоточить у границы ударную группировку численностью, по ориентировочным подсчетам, около 8-10 тысяч бойцов.

Утром 6 августа первые боевые подразделения украинской армии вместо обороны начали наступление и пересекли границу с Россией.

Как разворачивалась Курская операция

Почти неделю украинские власти сохраняли информационную тишину по поводу операции в Курской области, не подтверждая и не опровергая присутствие ВСУ на российской территории.

По данным Украинской службы Би-би-си, даже командиры на местах имели ограниченную информацию и не знали конечной цели операции.

Она доводилась до них дозированно и только на отдельных этапах.

Несмотря на это, подготовленные штурмовые части ВСУ, в том числе 80-я отдельная бригада Десантно-штурмовых войск, проломив рубеж обороны у границы, стремительно продвигались вглубь российской территории и заходили в тыл противнику. Подразделения российской армии, преимущественно состоявшие из срочников и пограничников, в большинстве случаев были вынуждены сдаваться в плен.

«В первые дни операции мы взяли много пленных, поскольку для противника это было неожиданно, их разведка не сработала, не обнаружила скопления подразделений ВСУ», — объяснял в эфире украинского телемарафона командир бригады, полковник Павел Розлач.

Первую неделю ВСУ удавалось быстро продвигаться по территории Курской области, используя принципы «маневренной войны».

То есть немногочисленные отряды на быстрой бронетехнике обходили узлы обороны противника с флангов, не вступали с ним в бой, но отсекали его от путей снабжения и поддержки резервами.

Используя эту тактику, украинцы начали брать под контроль основные логистические маршруты россиян у города Суджа и поселка Коренево. Также ВСУ начали стремительное движение на север — в направлении трассы Курск — Рыльск и города Курчатов, возле которого расположена атомная электростанция.

Резервы, в первую очередь бригады морской пехоты, которые Россия перебросила в Курскую область, затормозили это движение. Дополнительные силы уплотнили российскую оборону по основным направлениям атак украинцев и лишили их возможности вести маневренную войну.

Российская армия начала также возводить укрепления у ключевых объектов, в том числе у Курской АЭС.

Какие территории Курской области находятся под контролем ВСУ

Украина тоже начала окапываться на взятых под свой контроль территориях.

При этом для обеспечения устойчивости своего плацдарма ВСУ начали выравнивать линию фронта, в первую очередь у сел Мартыновка и Малая Локня, а также расширять зону контроля вдоль границы к востоку и западу от Суджи.

Со второй половины августа украинская армия проводит операцию по изоляции района возле города Глушково. Авиация ВСУ уничтожает мосты и понтонные переправы через реку Сейм, усложняя поставки российской группировке, зажатой между этим водным препятствием на западе и севере, украинской границей на юге и наступающими подразделениями ВСУ — на востоке.

Колонны подкреплений российской армии, следующие в этот район, украинская армия уничтожает ударами авиации и БПЛА.

По данным немецкого издания Bild, теоретически в окружении могут оказаться от 2 до 3 тысяч российских военных.

Однако украинская армия не форсирует события на этом участке и по состоянию на начало сентября находится в 10-12 км от райцентра Глушково (данные аналитического портала DeepState).

Вероятно, командование ВСУ рассчитывает, что российские силы будут вынуждены покинуть этот район по аналогии с правобережьем Херсонской области осенью 2022 года после уничтожения всех мостов через Днепр.

Что касается других направлений, то, по данным онлайн-карты DeepState, от передовых украинских позиций до городов Рыльск и Льгов остается около 20-25 км, до Курской АЭС — почти 35 км.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, на конец августа под украинским контролем находилось почти 1300 кв. км российской территории и 100 населенных пунктов.

Украинская служба Би-би-си обратилась к украинскому командованию с просьбой предоставить перечень этих населенных пунктов.

Военная комендатура в Курской области

Через неделю после начала операции в Курской области украинские власти сообщили о создании там военной комендатуры.

Она дислоцируется в Судже. Возглавляет ее непубличный и опытный генерал-майор Эдуард Москалев, ранее отвечавший за оборону Одессы и командовавший Объединенными силами ВСУ.

В главном управлении связи ВСУ в ответ на запрос Би-би-си сообщили, что комендатура создана «в соответствии с нормами международного гуманитарного права».

Ее деятельность утверждена приказом главкома Сырского, в котором определены ее назначение, задачи и функции.

«Военная комендатура — ​​это подразделение, предназначенное для поддержания общественного порядка и безопасности (по возможности), удовлетворения первоочередных потребностей гражданского населения, поддержания правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, участия в противодействии попыткам диверсий», — говорится в ответе на запрос.

Комендатура должна следить за соблюдением требований Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

На практике это выглядит так, что украинские военные в Судже раздают местным жителям еду, воду в бутылках и оказывают медицинскую помощь.

Принудительная эвакуация гражданских не производится, поскольку это запрещено международными конвенциями. Однако украинские власти говорят, что готовы обеспечить гуманитарный коридор для выезда жителей Курской области.

Что будет в Курской области дальше

В последние недели темпы украинского продвижения в Курской области существенно снизились. И причины не только в переброшенных на это направление российских резервах численностью около 30 тыс. бойцов.

Снижение темпов связано с тем, что ВСУ достигли «оперативной глубины» своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику, поясняет подполковник запаса Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

«Украинские силы сейчас достигли оперативной глубины, на которую планируют подобные наступления… Во время оперативной паузы делается оценка, останавливаться ли на этом рубеже или развивать наступление дальше после подтягивания логистики и резервов».

В качестве примера он приводит контрнаступление ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года, когда после прорыва на 35-40 км украинские войска остановили свое движение.

Такая пауза необходима стороне, не имеющей мощных подготовленных резервов, способных сразу продолжить движение на десятки километров.

В таких условиях командование должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, и закрыть фланги от контрударов противника.

Именно этим сейчас и занимаются украинские военные в Курской области, подводит итог аналитик.

Военный эксперт, отставной генерал вооруженных сил Австралии Мик Райан считает, что по состоянию на конец августа украинская операция в Курской области достигла «конечного рубежа развития успеха» (limit of exploitation).

В дальнейшем, по его словам, у Украины есть три варианта действий. Первый — это оборона всей территории, которая находится под ее контролем в Курской области. Второй — выбор местности, пригодной для обороны, и отход туда, третий — вывод войск обратно в Украину.

«Похоже, что второй вариант сейчас наиболее вероятен», — резюмирует эксперт.

«Может ли украинское наступление двигаться дальше? Конечно, и оно сейчас движется дальше, пытается реализовывать поставленные задачи», — заявил Би-би-си соучредитель аналитического центра DeepState Роман Погорелый.

По его данным, продвижение ВСУ в Курской области происходит сразу на нескольких направлениях, но не «подсвечивается» в СМИ по определенным соображениям.

Украинский аналитик Алексей Мельник уверен, что на 6 сентября операция в Курской области уже «доказала свою абсолютную целесообразность».

«Те риски, на которые пошло военно-политическое руководство Украины, на сегодня очевидно оправдались», — говорит он.

По его мнению, наступление в Курской области «частично достигло» своих целей. Оно дало возможность ВСУ пополнить запасы техники и боеприпасов за счет трофеев, увеличило «обменный фонд» и подняло моральный дух гражданских и военных.

В то же время, эта операция не заставила президента России Владимира Путина затормозить наступление в Донецкой области и не обезопасила от российских воздушных ударов приграничные районы Сумской области.

Однако об окончательном успехе или провале Курской операции можно будет говорить, когда она дойдет до своего логического финала, отмечает эксперт.

«Финал этой операции будет зависеть во многом от того, есть ли у Украины exit strategy (стратегия выхода)», — отмечает Мельник.

Под exit strategy он понимает не непосредственно вывод украинских войск с российской территории, а то, как Киев планирует сворачивать эту операцию, достигнув своих военных и политических целей.

Владимир Зеленский, комментируя ход событий в Курской области, заявляет, что украинская армия пока не намерена покидать эту территорию.

«Мы сегодня удерживаем ту часть, которую мы и хотели удержать. Это такая „буферная зона“, но не у нас, а на их территории», — сказал он в интервью телеканалу NBC, подчеркнув, что «удерживание» российской территории является составляющей плана победы Украины.

Владимир Путин наступление Украины на российскую территорию называет «провокацией» и «терроризмом».

5 сентября он заявил, что российской армии удалось «стабилизировать ситуацию» в пограничных и начать выдавливание противника.

«Священная обязанность Вооруженных сил России состоит в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан», — сказал Путин.

По его мнению, основная цель Курской операции ВСУ – заставить Россию перебросить войска из Донецкой области. Это, по словам Путина, не удалось, и российская армия, напротив, ускорила темпы наступления.

При этом следует отметить, что украинские власти не оглашали конкретные цели своей операции. Что касается ситуации на Донбассе, в частности, возле Покровска, то президент Зеленский признает, что события в Курской области так и не заставили Кремль перебросить войска с этого направления.

Но он утверждает, что Украина была вынуждена придумать план, как затормозить наступление противника, пока в ВСУ не поступит обещанная военная помощь от западных союзников, которая задерживалась на несколько месяцев.

Еще одна цель Курской операции, подчеркивает Зеленский, это показать «слабость» российской армии и лично Путина при защите российской территории, и эта цель, по мнению украинского президента, уже достигнута.