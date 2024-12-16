Украинские беженцы в Латвии содержат себя сами: цифры

Ещё год назад ответственное министерство — внутренних дел — особо подчеркивало: объем поддержки, положенной украинскому беженцу, не превышает того, что получил бы обратившийся за такой же помощью местный житель.

На эти цели на полный 2024-й в госбюджете отводилось 70 млн. евро, и МВД предполагало, что, возможно, в течение года сумму придется увеличивать. Произошло, однако, обратное.

По состоянию на 12 декабря из этих денег фактически распределены были лишь 55,86 млн., подсчитал Минфин.

При этом за первые 10 месяцев года уже трудоустроенные в Латвии украинцы «заработали» для бюджета 53,5 млн евро в виде налогов с их зарплат, подсчитала Служба госдоходов (VID, СГД). Представитель ведомства Эвита Тейце-Мамая пояснила, что речь идет о суммах, рассчитанных по отчетам, поданным в СГД латвийскими компаниями-работодателями. Фактическое перечисление этих налогов в бюджет — ответственность и обязанность нанимателя, а не сотрудника (это, разумеется, относится не только к украинцам, а ко всем трудящимся по найму).

Ранее СГД сообщила, что на начало декабря в Латвии по найму были заняты неполные 10 тысяч беженцев (в основном на позициях и в отраслях, которых местные избегают, судя по дефициту кадров.

В среднем в 2024-м налоги с зарплат всех работающих в Латвии украинцев-беженцев составляли чуть более 5 млн. евро в месяц. Это значит, что общая их сумма уже в ноябре превысила расходы бюджета на программы поддержки за тот же период. Не позднее, чем к декабрю, украинцы «вышли в плюс».

За первые 10 месяцев года средняя зарплата трудоустроенных в Латвии украинцев составила 1243 евро до налогообложения, сообщила Эвита Тейце-Мамая, сославшись на поданные нанимателями в СГД отчеты.

Сумма «на руки» при таком брутто-доходе может колебаться в довольно широких пределах, в зависимости от того, какой налоговый статус (резидент или нерезидент) выбрал для себя человек, сколько у него иждивенцев и т. п. Кроме того, очевидно, что несколько сотен человек с очень хорошими заработками (к которым применяются уже повышенные ставки подоходного налога) могут заметно повлиять на средний показатель.

Более того — из каждого евро, оставленного в кассе латвийского магазина, около 18 центов попадут в госказну в виде налога на добавленную стоимость.

Точный подсчет тут, вероятно, невозможен в принципе: сколько людей, столько и моделей расходов. Но очевидно, что большая часть зарплаты в 850 евро уходит на продукты питания и покрытие базовых ежедневных потребностей (и беженцы вынуждены еще и арендовать жилье). Совершенно идентичное рассуждение о «18 центов с каждого евро» относится и к тем, кто получает пособия, и к тем, кто прибыл из Украины с собственными средствами или получает доход оттуда.

Вероятнее всего, эти суммы просто не поддаются сколько-нибудь достоверному подсчету — но очевидно, что только работающие в Латвии беженцы (а это пока относительно небольшая часть всех получивших статус украинцев) через НДС обеспечивают приток в казну еще как минимум нескольких миллионов евро ежемесячно, или же нескольких десятков миллионов в год.