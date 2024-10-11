Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

«У меня есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, незаконно лишенной свободы Россией. Искренние соболезнования родным и близким Виктории», — написал Лубинец в телеграм-канале.

По словам омбудсмена, журналистка пропала без вести в августе 2023 года на оккупированных Россией территориях Украины. Украинские СМИ ранее писали, что на оккупированных территориях она готовила репортаж. В сентябре того же года ее родственники обратились с заявлением о розыске, его получил и Офис омбудсмена.

В мае 2024 года российские власти впервые признали, что журналистка задержана и находится на территории России. Министерство обороны России направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину. Задержание Рощиной также подтвердил Международный комитет Красного Креста, сообщил Лубинец.

«В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в неволе в России, — неизвестно. Сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, которое незаконно удерживала РФ», — добавил омбудсмен.

Ранее украинское издание «Грати» писало, что Минобороны России сообщило о смерти 27-летней Рощиной в четверг в ответ на обращение ее отца от 28 августа 2024 года.

«Сегодня Минобороны РФ прислало электронное письмо, датированное 2 октября 2024 года. В коротком сообщении указана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года, а также то, что ее тело вернут „украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц“. Обстоятельства и причины смерти не сообщаются», — пишет издание.

«В ближайшее время она должна была быть дома»

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко ранее в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская сторона вела работу по освобождению журналистки.

«К сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена, — сказал он. — Виктория Рощина, как и все украинские журналисты, сейчас у нас числится в российском плену. Около 25 украинских журналистов [находятся в плену в России], есть также и считающиеся пропавшими без вести. Работа по всем им ведется. И работа по освобождению Виктории также велась».

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил изданию «Суспільне», что Рощину должны были включить в один из ближайших обменов пленными — для этого ее должны были этапировать в СИЗО «Лефортово» в Москве.

«В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое», — сказал Андрей Юсов.

«К сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость, и для всей украинской журналистики», — сказал представитель ГУР.

СМИ пишут, что Рощина предположительно скончалась во время этапирования из Таганрога в Москву. 6 октября ей должно было исполниться 28 лет.

Рощина готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины и освещала события в Бердянске Запорожской области, где в марте 2022 года ее задержали люди в штатском — предположительно, сотрудники ФСБ России.

Спустя 10 дней ее отпустили. После этого в пророссийских телеграм-каналах стало циркулировать видео, на котором Рощина говорит, что Россия ее не похищала, а наоборот, спасла ей жизнь, за что женщина в кадре благодарит Москву. По мнению некоторых специалистов, запись была сделана под давлением.

Официально российские власти происходящее с Рощиной не комментировали.

ФОТО из Фейсбука