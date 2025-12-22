Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

Украина — предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться: Акунин о сносе памятников Ахматовой и Булгакову

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 09:31

Важно

Писатель Борис Акунин в Фейсбуке высказался о сносе в Киеве памятников Булгакову и Ахматовой...

-Прочитал, что в Киеве решили снести памятники Булгакову и Ахматовой, переименовать какие-то улицы, названные в честь деятелей российской культуры.

Прочитал и всякие ламентации по сему поводу. Но сам никаких особенных чувств в этой связи не испытал. Даже горечи. Этот поезд у меня давно уехал.

То, что происходит между россиянами и украинцами последние четыре года, намного страшнее бронз-камней. Ну, сносят и сносят. Их дело. Пусть украинцы живут, как хотят, читают или не читают каких угодно авторов, лишь бы соотечественники-россияне перестали их терзать и убивать.

А что наши с ними дороги разошлись и обратно не сойдутся, это и так ясно.

В каком-то интервью я сказал, что Россия – последняя страна на свете, где я хотел бы оказаться. Так вот Украина – предпоследняя. Туда я тоже никогда не поеду, даже после того как война закончится. Потому что смотреть украинцам в глаза после случившегося я не смогу, невзирая на все мои антивоенные декларации, в общем-то бесполезное сотрясание воздуха.

И вообще. Давайте переживать не из-за того, какие памятники сейчас сносят в другой стране, а по поводу того, какие памятники сейчас возводят в России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление
Важно

Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek
Важно

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Важно

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Читать
Загрузка

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Читать

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

Читать

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Читать

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Мир 0 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Читать

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Наука 0 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Читать