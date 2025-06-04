Украина нанесла подводный удар по Керченскому мосту в Крыму (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись атаки, на которой видно, как под водой произошел взрыв.

В официальном заявлении говорится:

"Операция длилась несколько месяцев. Сотрудники СБУ заминировали опоры этого нелегального объекта. И вот сегодня, без жертв среди мирного населения, в 4:44 утра было приведено в действие первое взрывное устройство!

Подводные опоры пирсов были сильно повреждены на нижнем уровне - этому способствовало 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал ход операции и координировал ее планирование.

"Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды били по Крымскому мосту в 2022 и 2023 годах. И сегодня мы продолжили эту традицию под водой. Никаким незаконным российским объектам нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно легитимная цель, особенно если учесть, что противник использовал его как логистическую артерию для снабжения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации получат наш жесткий ответ", - отметил Василий Малюк.

Керченский мост соединяет Россию и украинский полуостров и поэтому является важнейшим маршрутом снабжения и транспортировки российских войск на оккупированные украинские территории, в частности на юге Украины.

Ранее Киев дважды наносил удары по мосту - в октябре 2022 года и в июле 2023 года, мост получил значительные повреждения, но оставался работоспособным.

Операция во вторник последовала за дерзкой массовой атакой беспилотников Киева на российскую стратегическую авиацию в воскресенье, которая также проходила под личным контролем главы СБУ Василия Малюка.

Во вторник днем автомобильное движение по Керченскому мосту было перекрыто во второй раз сутки. В акватории также приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Российские провоенные телеграм-каналы сообщают, что атака на мост продолжается. Эту информацию подтвердили также назначенные Москвой власти аннексированного полуострова, заявив о "вражеской активности" у берегов Крыма в акватории Черного моря.