Уколы иглой в мандарины? Покупатели — о подозрительном товаре в латвийских магазинах

В частности, сообщается, что, например, мужчина, купивший мандарины в популярном продуктовом магазине в Лимбажи, опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "Facebook" видео, в котором указал на, казалось бы, видимые места проколов иглы - черные точки одинакового размера.

Журналисты задали вопросы Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), чтобы критически оценить предоставленную информацию и выяснить, есть ли повод для беспокойства.

В PVD рассказали, что заметили подобного рода информацию не только о мандаринах, но и об апельсинах - недавно она появилась в соцсетях.

Марис Эйклонс, начальник отдела надзора за продуктами растительного происхождения, напитками и органическим сельским хозяйством PVD, утверждает: «На прошлой неделе в социальных сетях появилась аналогичная информация об апельсинах. Приняв во внимание опасения потребителей, Продовольственно-ветеринарная служба оперативно провела проверку. Помимо апельсинов, тестировались и другие цитрусовые, в том числе мандарины. При осмотре не обнаружено следов проколов ни в кожуре плодов, ни в оболочке, находящейся под кожурой, ни в мякоти плода».

Эксперт подтверждает, что на кожуре цитрусовых были небольшие точки, но поводов для беспокойства нет.

"Инспекторы обнаружили на кожуре плодов небольшие точки, которые, скорее всего, возникли естественным путем - во время роста плода или воздействия насекомых. Под этими точками не обнаружено повреждений мякоти плодов, что могло бы свидетельствовать о внешнем воздействии на плод. В результате подозрения потребителей о том, что в Латвии продаются цитрусовые, которые, вероятно, кто-то опрыскивал, не подтвердились", - подчеркивает Марис Эйклонс.

«Продовольственно-ветеринарная служба ежедневно проводит регулярные проверки продуктов в торговых сетях, в том числе на соответствие свежих фруктов и овощей стандартам качества. Лабораторные исследования также проводятся выборочно. Также служба регулярно получает информацию от надзорных служб других стран-членов Евросоюза и при необходимости реагирует соответствующим образом. До сих пор службы мониторинга продовольственного оборота других стран не сообщали о случаях обнаружения следов проколов в цитрусовых", - говорит представитель PVD.

Служба также призывает граждан очень критично относиться к такого рода информации, публикуемой в социальных сетях.

"При возникновении подозрений на вредность пищевых продуктов предлагаем вам сообщить об этом в Продовольственно-ветеринарную службу по телефону 67027402 , оставив сообщение на автоответчике с указанием конкретной точки реализации и подозрительного продукта. Эксперты проверят информацию.

Если есть подозрение, что продукция была умышленно испорчена с целью причинения вреда здоровью человека или создания угрозы жизни, мы предлагаем немедленно обратиться в правоохранительные органы", - подчеркивает эксперт.