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Указание страны происхождения на ценнике товара не слишком поможет народному хозяйству: опрос (1)

© LETA 23 сентября, 2024 10:24

Бизнес 1 комментариев

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу предприятия розничной торговли SIA "Elvi Latvija.

32% из всех респондентов считают, что указание страны происхождения поможет лучше понять, из какой страны продукт ввезен, 5% - что это поможет еще целеустремленнее избегать приобретения российских и белорусских товаров, 15% - что так лучше выявлять случаи, когда изготовитель, используя бренд и упаковку, пытается создать у покупателя иллюзию, что тот приобретает латвийский товар.

Около четверти покупателей считают важнейшим критерием выбора цену продуктов: для 12% покупателей важно, сколько продукт стоит, а не откуда он, 14% не видят смысла указывать страну происхождения на ценниках, так как считают, что латвийские продукты дороже зарубежных аналогов.

Немалая часть общества воспринимает указание страны происхождения на ценниках как хорошего помощника для выявления случаев, когда товар выдают за местный, хотя он не является таковым. Страну происхождения с этой целью будут проверять на ценнике 18% рижан и 19% жителей Видземе. Она кажется важнее для 19% латышей, 17% лиц, имеющих высшее образование, 21% руководящих работников и 20% лиц, доходы которых превышают 1500 евро в месяц.

Инициативу указывать страну происхождения на ценниках больше одобряют женщины (56%), люди в возрасте от 30 до 39 лет (61%), жители Видземе (64%), латыши (63%), лица, занимающие руководящие должности (68%) и живущие в домохозяйстве, состоящем из 4 человек (64%).

Тем не менее многие респонденты считают, что такая информация на ценниках не повлияет положительно на рост потребления местных продуктов. Это более характерно для лиц в возрасте от 50 до 59 лет (47%), жителей Курземе (45%), русских (60%), покупателей, говорящих в семье по-русски (56%), живущих в домохозяйствах, состоящих из 3 человек (43%), и имеющих доход от 151 до 350 евро в месяц (55%).

"Маловероятно, что благодаря одним лишь дополнительным указаниям на ценниках наше народное хозяйство совершит существенный скачок", - считает член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.

По ее мнению, одного этого мало, чтобы поддержать местную экономику - нужно еще и разъяснять обществу, что поддержка латвийских предпринимателей важна для местной экономики и улучшает уровень жизни в стране.

Онлайн-опрос проводило исследовательское агентство Norstat в сентябре нынешнего года. В нем участвовали 1003 респондента со всей Латвии.

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