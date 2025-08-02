Угроза государству? Подан иск в ЕСПЧ об аннулировании 5 тысяч ВНЖ латвийцев с паспортами РФ

В период с августа 2022 года Сейм принял две серии поправок к Закону об иммиграции, касающихся в основном граждан РФ в Латвии. Причиной ужесточения закона называется безопасность государства, а повод - военные действия России на Украине.

Первый круг поправок охватил 25 тысяч граждан России, которые получили паспорта РФ после 2003 года, отказавшись в основном от статуса негражданина Латвии. А летом 2024 года вступили в силу поправки для второй группы граждан РФ - около 5 тысяч постоянных жителей Латвии, которые получили вид на жительство в 1990-х в соответствии с законом об иностранцах и для кого знание языка до сих пор не требовалось.

Все эти граждане другой страны – постоянные жители Латвии, все работали, создавали семьи, воспитывали детей, платили налоги латвийскому государству...

Поправки к иммиграционному закону потребовали от граждан России в Латвии заново оформить вид на жительство – со статусом ЕС, даже если настоящее разрешение на пребывание было получено год, два, три назад. Если бы только это, то дело касалось бы лишь финансов и хлопот, которые тяжело даются старикам, потому что бОльшая часть этих граждан РФ – люди пожилые и преклонных лет.

Для получения нового ВНЖ надо было заполнить объемную анкету и сообщить подробные данные о себе и близких родственниках, а также ответить на политические вопросы, которые показывают лояльность постоянного жителя Латвии со статусом гражданина России, - понятно, что на госязыке. Также показать свои доходы, которые позволяют обеспечить себя в ЛР...

В старости - на экзамен

Но главное – жителям до 75 лет требуется доказать знание государственного языка как минимум на базовом уровне. За исключением тех, кто не в состоянии пойти на экзамен по медицинским показаниям, кто окончил учебное заведение на латышском языке, у кого есть удостоверение о знании латышского языка, выданное не ранее февраля 2001 года.

А ведь многие сдавали экзамен еще в 1990-х, чтобы устроиться на работу или сохранить свою должность. Потому что, как мы помним, без «аплиецибы» даже в дворники не брали. Так вот, эти удостоверения не принимаются. Значит, надо сдавать заново.

Если же не сдан язык, то утрачивается постоянный вид на жительство в Латвии. И тогда – или просить временный ВНЖ, или, как говорят с удовольствием недоброжелатели: «Чемодан — вокзал - Россия».

Кто учился в вузе, техникуме, сдавал на права, проходил курсы повышения квалификации, помнит, что каждый экзамен – это стресс даже для 20-летних людей, а для тех, кому за 60, это порой и вовсе невозможно. А в основном под закон подпала именно эта группа жителей.

Как говорят многие, в том числе те, кому не надо проходить языковую проверку, ладно бы экзамен был устный, ведь этим людям, кто уже на пенсии, не надо писать рефераты и отчеты, а кому надо - тот умеет. Поговорили бы экзаменаторы с пенсионерами – пусть расскажут о себе, о том, чем увлекаются, в какие магазины ходят, за что любят Латвию и так далее. На таком уровне, в виде доброжелательной беседы, думается, сдали бы и те, кто в семье не использует госязык.

Но ведь было два тестирования – устное и письменное. А особенность латышского языка - гарумзиме – это такой нюанс, что в одном слове можно сделать две ошибки. Поэтому, по статистике, результаты письменного экзамена заметно хуже, чем устного. Так что у тех, кто не сталкивается с необходимостью писать повседневно, шансы были ничтожно малы...

К врачу - за полную плату

Вот поэтому немало пожилых людей не стали подвергать свое здоровье испытанию, а взяли временный вид на жительство в Латвии. Тем самым лишились возможности получать услуги здравоохранения по цене пациента, получать социальную помощь по месту жительства.

На защиту стариков встали правозащитники, родные, неравнодушные люди. Были поданы иски в Конституционный суд ЛР, в Европейский суд по правам человека. Но в 2024 году латвийский КС признал законными требования к гражданам России в Латвии, и после этого появились поправки к Закону об иммиграции относительно «старых» граждан РФ.

Им также вменялось в обязанность подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС на таких условиях, как и первой группе. Срок - до 30 июня 2025 года. Для этого – предъявить документ о знании госязыка на уровне не менее А2 или сдать экзамен в период с 1 апреля по 15 мая 2025 года. В случае неудачи - зарегистрироваться на повторную проверку до 16 июня 2025 года и пройти ее до 30 сентября.

Большинство пожилых людей не справилось с этими требованиями, и в КС был направлен следующий иск – о том, что пожилые люди, утратив постоянный ВНЖ, могут остаться без социальной и медицинской помощи...

Нет - и всё тут

Конституционный суд ЛР отказался возбудить дело о массовом аннулировании постоянных видов на жительство у приблизительно 5 000 граждан России. А ведь это не «понаехавшие» на дармовые хлеба, как убеждает народ часть политиков, а люди, которые на протяжении десятилетий (!) проживали и работали в стране. И это даже не только юридическая, но и гуманитарная проблема.

Так вот, Конституционный суд, рассмотрев доводы заявителей, не нашел оснований для пересмотра действующих норм. Суд отклонил аргументы о невозможности продления срока для сдачи экзамена в силу возраста, например, так как закон одинаков для всех. Ни почтенный возраст, ни болезни, которые не предусмотрены законом, ни старания пенсионеров сдать экзамены со второго раза судьи не признали значимыми. В число лиц, не отвечающих требованиям закона, включены и те, кто пытался, и те, кто не делал попыток.

Более всего тревожит тот факт, что суд игнорирует социальную сторону вопроса, - отметила правозащитник Елизавета КРИВЦОВА. В решении суда нет ссылки о последствиях для этих людей, которые будут лишены возможности получать медицинскую и социальную помощь на тех условиях, что и постоянные жители.

Довод о том, что у этой группы граждан РФ нет возможности продлить срок сдачи экзамена по языку еще на два года, не принят. Уровень A2 обязаны показать все. Главный аргумент суда: массовое проживание лиц, не владеющих государственным языком, рассматривается как угроза государству. А их высылка допускается как оправданная мера...

Не терять надежды

Правозащитник сообщает, что политический посыл понятен, но от суда ожидали непредвзятости. А с точки зрения репутационных рисков массовые выдворения токсичны: они бьют по имиджу Латвии и политически невыгодны.

"В «первую волну» государство делало все, чтобы избежать депортаций. Наш прошлый иск позволил смягчить бюрократию и дать временное решение тем, кто не вытянул язык, - сообщает юрист. - Сейчас суд снова арбитром быть не пожелал...»

Отказ означает, что внутренние инстанции пройдены и можно обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Определение КС, где детально расписано, почему «государство всегда право, — отличная база для жалобы, - поясняет юрист. А в сентябре масштаб проблемы станет очевиден, и парламенту придется либо взять ответственность за последствия, либо снова «замять». Было бы полезно, чтобы к этому времени жалоба в ЕСПЧ уже находилась в производстве...

Учитывая геополитическую остановку и отношение ко всему русскому в Латвии и частично в Европе, имеет ли смысл обращаться в международные инстанции? Об этом размышляет немало и самих стариков, и их родных.

Но Елизавета Кривцова не теряет оптимизма:

- ЕСПЧ — это шанс сравнить действия Латвии не с локальными, а с общеевропейскими нормами. Здесь пригодится и заключение Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Пока международные механизмы защиты прав человека функционируют, их надо использовать...

...Трудно себе представить, что, например, в Англии или Франции тысячи и тысячи людей отправят массово сдавать и пересдавать экзамен по госязыку, заполнять объемную анкету лояльности. Но Латвия, видно, - особый случай...

Вера СТЕПНОВА