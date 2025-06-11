Эксперты отмечают, что при поступлении в американские вузы национальность официально не учитывается, и студенты проходят конкурс на общих основаниях. Тем не менее, сам факт распространения подобных листовок вызывает тревогу — как проявление растущей нетерпимости и ксенофобии.

Общественные деятели и правозащитники выражают обеспокоенность тем, что подобные идеи, ранее считавшиеся маргинальными, всё чаще находят отклик в общественном дискурсе. Это особенно заметно на фоне роста поляризации в западных странах и активного обсуждения вопросов социальной справедливости, где, как отмечают критики, защиту получают далеко не все группы.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что антисемитизм зачастую маскируется под лозунги политкорректности и равенства. Так, в некоторых странах Западной Европы, включая Ирландию и Швецию, отмечались случаи открытой критики Израиля, призывов к бойкоту израильских товаров и распространения непроверенной или заведомо ложной информации.

На этом фоне некоторые наблюдатели поднимают вопрос о возможной эмиграции американских евреев, аналогичной репатриационным волнам из стран Восточной Европы в прошлом веке. Хотя ситуация в США и отличается от исторических реалий СССР, настороженность в еврейских сообществах растёт.