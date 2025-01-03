«Удвоить ВВП Латвии за 10 лет вполне реально»: министр Валайнис полон надежд

«Прошлый год для всех нас был очень сложным. Все, что мы нарабатывали, “съедалось” высокими процентными ставками Центробанка. Но теперь ставки идут вниз, и в следующий год мы уже смотрим с большим оптимизмом», — сказал министр.

По словам Валайниса, в 2025-м году ожидается прирост на 4,6 % в таких отраслях как строительство и обрабатывающая промышленность. Это будет способствовать оживлению экономики. Уже в прошлом году был зафиксирован прирост кредитования на 4 процента, и этот процесс, по оценке специалистов, будет продолжаться. Благодаря изменениям в налоговой системе, 90 % жителей в новом году почувствуют увеличение своих доходов.

Однако, государству надо еще много чего сделать. Прежде всего, сократить бюрократию, улучшить коммуникацию с населением и поспособствовать тому, чтобы все госуслуги стали доступными, быстрыми и недорогими. Нужно активнее работать с финансовыми институтами и думать об улучшении бизнес-среды, подчеркнул министр.

«Удвоить ВВП Латвии за 10 лет вполне реально, если мы будем что-то делать. А мы будем», — сказал министр и в качестве примера привел прошлогоднюю успешную работу по привлечению инвестиций.

«В прошлом году нам удалось привлечь в Латвию инвестиций более, чем на 10 млрд евро. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы, — обычно эта сумма не превышала 5-6 млрд. Такого результата мы смогли достичь и благодаря реформе Агентства инвестиций и развития, и за счет нашей активной работе по поиску инвесторов. Прошлый год показал, что инвесторов можно найти, если за ними охотиться. И мы охотились. Наши поездки в США, в Германию дали свои результаты — в Латвию удалось привлечь новых зарубежных инвесторов. Некоторые из них уже думают о строительстве в Латвии новых заводов», — сказал Валайнис.