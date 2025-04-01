Удержит ли Латвия интернет-домен .lv? Евгений Гомберг

-Основатель бренда Луи Виттон появился на свет в 1821 г. во Франции. В 1837 г. Луи нашел работу мастером у изготовителя сундуков г-на Марешалю. Юноша быстро научился ремеслу, и вскоре о нем заговорили состоятельные клиенты мастерской.

В 1854 г. Луи основал собственную мастерскую и открыл магазин на Елисейских полях. В 19 веке быстро развивался железнодорожный транспорт. Людям была нужна хорошая упаковка, надежно оберегающая вещи во время путешествий. И это были сундуки от Марешалю и Виттон.

В то время все дорожные сундуки были с круглой крышкой. Ставить их один на один было непрактично: сундуки то и дело падали и портили содержимое. Чемоданы изготавливались из свиной кожи. Их нужно было обрабатывать и беречь от дождя. Если такой чемодан намокал, то и он сам, и его содержимое плохо пахло.

Луи Виттон решил делать все по-другому. В своей продукции он стал использовать непромокаемый холст. За ним было проще ухаживать, он не боялся влаги и служил дольше. В 1885 г. Луи создал первый в мире плоский сундук Trianon. Он имел прямоугольную форму, плоскую крышку, основание из тополя. Его уголки были защищены металлом, чтобы они не сбивались. Два изделия можно было легко поставить друг на друга, и они не падали. Это была настоящая революция в мире чемоданов.

Все, кто путешествовал, хотели чемоданы от Louis Vuitton. Изделия ценились за удобную конструкцию, высочайшее качество, долговечность и высокую защиту вещей. Уже тогда чемоданы LV начали подделывать. Чтобы защититься от подделок, мастер начал рисовать на тканевой обшивке красные и бежевые полоски.

В 1880 годах бренд продукция стала известной за пределами страны, ее стали подписывать фразой «marque L.Vuitton deposee», которая подтверждала оригинальность изделия.

В 1892 г. Луи Виттон умер. Дело возглавил его сын Жорж Виттон.

Уже через два года наследник внес значительный вклад в развитие дела. Он разработал знаменитый рисунок, состоящий из ромбиков, четырехлистников и букв LV – в честь основателя (патент на фото). В 1895 году рисунок и буквосочетание LV были запатентованы, что заметно снизило число подделок.

Департамент интеллектуальной собственности Louis Vuitton управляет более чем 12 000 правами интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, дизайнерские и авторские права, при поддержке 250 агентств по всему миру.

По сообщению агентства Associated xPress в январе 2025 года юристы Louis Vuitton оспорили домен Латвийской Республики LV в организации WIPO (World Intellectual Property Organization) на том основании, что домен LV зарегистрирован на имя Louis Vuitton еще сто тридцать лет назад. Эта информация просочилась в прессу только сейчас.

Тем, кто сомневается, что домен во Франции можно было зарегистрировать в конце XIX века, стоит напомнить, что «Домен» (Domain) – слово французское, означает «область», и это слово можно прочесть на любой приличной бутылке французского вина.

Защита доменов – национальный спорт французов, о чем на тех же бутылках пишут Appellation contrôlée – домен защищен, соответствие домену проверено.

Если Louis Vuitton выиграет спор, то Латвия окажется в сложном положении. Мало того, что домен придется изменить, неясно, на что его менять, так как почти все приемлемые домены, которые можно составить путем анаграммирования букв «L, a, t, v, i, j, a», - заняты.

Lt – занят Литвой, La – Лаосом, Li – Лихтенштейном, Tv – Тувалу, Il – Израиль, Ta - таити. Ai – Ангила.

Похоже, придется регистрировать домен верхнего уровня «Jā», пока свободный.

К счастью, Япония пользуется доменом верхнего уровня .jp. Может быть, это и хорошо, поскольку буквосочетание Jā (Да) отвечает национальному духу латышского оптимизма.

Отметим, что с 1 марта 2004 года при регистрации доменных областей допускаются знаки латышской

диакритики - ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž. Надо надеяться, что латвийское государство возьмет на себя расходы, связанные с перерегистрацией доменов.

Кстати, на латвийские имена доменов установлена значительная скидка – такой домен стоит на один год 10,16 EUR, включая PVN, в отличие от 14,52 для обычного. Таким образом, латвийские интернет-пользователи могут сэкономить значительные суммы.

Позицию Латвии защищают юристы Отдела сетевых решений (NIC) Института математики и информатики

Латвийского университета. Они же являются держателями реестра доменов верхнего уровня .lv и электронной системы нумерации.

Спор может затянуться на годы, однако предсказать выигрыш Латвии с уверенностью нельзя. Достаточно вспомнить, как Греция предъявила право собственности на название Македония и целой стране Македонии пришлось изменить название на Северную Македонию. Как следствие, Александра Македонского историческая наука теперь будет называть Александром Северомакедонским.