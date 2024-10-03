В феврале этого года Рижская муниципальная полиция отреагировала на вызов о конфликте в ресторане быстрого питания. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, один раз ударила полицейского рукой по лицу и один раз ударила между ног.

Перед нападением на полицейского, осознавая, что находится в общественном месте и ее услышат как сотрудники полиции, так и прохожие, женщина агрессивно выражалась на русском языке. Помимо этого, она кричала, что русские придут и нанесут вред латышам.

Обвиняемая, зная, что с 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы осуществляют широкомасштабное вторжение на территорию Украины, публично выразила желание, чтобы российские вооруженные силы пришли в Латвию и совершили такие же военные преступления, говорится в приговоре.

Суд пришел к выводу, что публичные высказывания женщины являются прославлением и оправданием преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных РФ в Украине.