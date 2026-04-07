Учёный построил сауны для лягушек — и теперь хочет спасти сотни видов

Смертельный гриб уже уничтожил около 90 видов амфибий и угрожает ещё более чем 500. И именно против него биолог Энтони Воддл решил действовать… теплом.
Идея оказалась неожиданно простой. В лаборатории в Австралии он начал строить для лягушек небольшие «сауны» из кирпичей, накрытые мини-теплицами. Внутри температура была выше, чем снаружи — и этого оказалось достаточно.
Гриб плохо переносит тепло.
Эксперимент дал результат: лягушки, которые проводили зиму в таких укрытиях, заражались реже. А если и сталкивались с инфекцией позже — переносили её легче.
Но проблема гораздо шире.
Речь не только о нескольких популяциях, а о целых видах, которые могут исчезнуть. Амфибии — важная часть экосистемы: они контролируют насекомых, включая переносчиков болезней, а их кожа считается потенциальным источником новых лекарств.
И вот здесь начинается следующий этап.
Учёные уже тестируют вакцинацию — выращивают сотни лягушек, чтобы затем выпустить их в дикую природу. Но это работает не для всех видов. Некоторые, как редкие австралийские корробори, уже почти не размножаются в природе.
Для них рассматривают другой путь — генетическое вмешательство.
Команда экспериментирует с заменой генов, чтобы сделать животных устойчивыми к инфекции. Фактически речь идёт о создании генетически изменённых лягушек — впервые на таком уровне в Австралии.
Звучит как научная фантастика, но это уже лабораторная реальность.
Метод спорный. Сторонники говорят о шансе спасти виды, застрявшие в «генетическом тупике». Критики — о рисках и последствиях, которые невозможно предсказать.
Даже International Union for Conservation of Nature только недавно разрешил использовать такие технологии в природоохранных проектах — и то с оговорками.
Но для самих учёных вопрос звучит иначе.
Что опаснее — риск эксперимента или гарантированное исчезновение?
Пока ответа нет.
Зато есть кирпичные «сауны», которые уже работают.
И, возможно, это первый шаг к куда более радикальным решениям.