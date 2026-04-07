Учёный построил сауны для лягушек — и теперь хочет спасти сотни видов

Смертельный гриб уже уничтожил около 90 видов амфибий и угрожает ещё более чем 500. И именно против него биолог Энтони Воддл решил действовать… теплом.

Идея оказалась неожиданно простой. В лаборатории в Австралии он начал строить для лягушек небольшие «сауны» из кирпичей, накрытые мини-теплицами. Внутри температура была выше, чем снаружи — и этого оказалось достаточно.

Гриб плохо переносит тепло.

Эксперимент дал результат: лягушки, которые проводили зиму в таких укрытиях, заражались реже. А если и сталкивались с инфекцией позже — переносили её легче.

Но проблема гораздо шире.

Речь не только о нескольких популяциях, а о целых видах, которые могут исчезнуть. Амфибии — важная часть экосистемы: они контролируют насекомых, включая переносчиков болезней, а их кожа считается потенциальным источником новых лекарств.

И вот здесь начинается следующий этап.

Учёные уже тестируют вакцинацию — выращивают сотни лягушек, чтобы затем выпустить их в дикую природу. Но это работает не для всех видов. Некоторые, как редкие австралийские корробори, уже почти не размножаются в природе.

Для них рассматривают другой путь — генетическое вмешательство.

Команда экспериментирует с заменой генов, чтобы сделать животных устойчивыми к инфекции. Фактически речь идёт о создании генетически изменённых лягушек — впервые на таком уровне в Австралии.

Звучит как научная фантастика, но это уже лабораторная реальность.

Метод спорный. Сторонники говорят о шансе спасти виды, застрявшие в «генетическом тупике». Критики — о рисках и последствиях, которые невозможно предсказать.

Даже International Union for Conservation of Nature только недавно разрешил использовать такие технологии в природоохранных проектах — и то с оговорками.

Но для самих учёных вопрос звучит иначе.

Что опаснее — риск эксперимента или гарантированное исчезновение?

Пока ответа нет.

Зато есть кирпичные «сауны», которые уже работают.

И, возможно, это первый шаг к куда более радикальным решениям.
























