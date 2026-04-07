Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Учёный построил сауны для лягушек — и теперь хочет спасти сотни видов

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 17:32

Животные

История звучит как шутка — мини-сауны для лягушек. Но за этим стоит одна из самых серьёзных экологических проблем последних лет.

Смертельный гриб уже уничтожил около 90 видов амфибий и угрожает ещё более чем 500. И именно против него биолог Энтони Воддл решил действовать… теплом.

Идея оказалась неожиданно простой. В лаборатории в Австралии он начал строить для лягушек небольшие «сауны» из кирпичей, накрытые мини-теплицами. Внутри температура была выше, чем снаружи — и этого оказалось достаточно.

Гриб плохо переносит тепло.

Эксперимент дал результат: лягушки, которые проводили зиму в таких укрытиях, заражались реже. А если и сталкивались с инфекцией позже — переносили её легче.

Но проблема гораздо шире.

Речь не только о нескольких популяциях, а о целых видах, которые могут исчезнуть. Амфибии — важная часть экосистемы: они контролируют насекомых, включая переносчиков болезней, а их кожа считается потенциальным источником новых лекарств.

И вот здесь начинается следующий этап.

Учёные уже тестируют вакцинацию — выращивают сотни лягушек, чтобы затем выпустить их в дикую природу. Но это работает не для всех видов. Некоторые, как редкие австралийские корробори, уже почти не размножаются в природе.

Для них рассматривают другой путь — генетическое вмешательство.

Команда экспериментирует с заменой генов, чтобы сделать животных устойчивыми к инфекции. Фактически речь идёт о создании генетически изменённых лягушек — впервые на таком уровне в Австралии.

Звучит как научная фантастика, но это уже лабораторная реальность.

Метод спорный. Сторонники говорят о шансе спасти виды, застрявшие в «генетическом тупике». Критики — о рисках и последствиях, которые невозможно предсказать.

Даже International Union for Conservation of Nature только недавно разрешил использовать такие технологии в природоохранных проектах — и то с оговорками.

Но для самих учёных вопрос звучит иначе.

Что опаснее — риск эксперимента или гарантированное исчезновение?

Пока ответа нет.

Зато есть кирпичные «сауны», которые уже работают.

И, возможно, это первый шаг к куда более радикальным решениям.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать