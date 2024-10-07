Учёные из США получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии

МикроРНК — сравнительно короткие молекулы, которые регулируют процесс синтеза белков и РНК на основе наследственной информации, закодированной в ДНК.

МикроРНК были обнаружены более 30 лет назад, и сегодня их изучение считается перспективным направлением для выявления патологий и болезней на ранних стадиях.

В прошлом году премию по медицине получили венгерско-американский биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман за работу над технологией мРНК, лежащей в основе вакцин COVID-19.

Лауреаты остальных Нобелевских премий 2024 года будут объявлены в течение недели.

Церемония награждения состоится в декабре.