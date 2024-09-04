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Учителей нет, но вы учитесь: сколько вакансий педагогов было в Латвии на 1 сентября

Редакция PRESS 4 сентября, 2024 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

В конце августа в образовательных учреждениях имелось 877 вакансий, в том числе 516 учительских, сообщила депутатам на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в среду парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Силвия Рейнберга.

Она сослалась на проведенный МОН опрос, который охватил 71% школ и детских садов. Данные были собраны по состоянию на 26 августа.

Из 877 вакансий имеется 516 вакансий учителей, 280 - вспомогательного персонала и 81 - других должностей.

Больше всего в стране не хватает педагогов дошкольного образования - 220,6 вакансий. Имеется 60,3 вакансии учителей латышского языка, учителей математики - 59,3, учителей иностранных языков - 47,3, учителей предметов STEM, кроме математики, - 37,5, учителей музыки - 38,8, для учителей спорта и здоровья - 12,8, учителей других предметов вакансий меньше.

Если проанализировать данные по типам учебных заведений, то наибольшее количество вакансий приходится на дошкольные учебные заведения, где вакантны 402,3 должности, 254,9 должности вакантны в средних общеобразовательных школах, 156,7 должности вакантны в основных общеобразовательных школах.

Рейнберга пояснила, что количество вакансий учителей иностранных языков увеличилось в связи с принятием поправок к закону об образовании, которые позволяют ученикам основной школы отказаться от изучения русского языка. По данным Министерства образования и науки, в этом учебном году от изучения русского языка как второго иностранного отказались 2 838 учеников 4-9-х классов.

Парламентский секретарь МОН добавила, что точные данные о вакансиях будут известны в начале октября, когда завершится тарификация.

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