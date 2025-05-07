Она указала, что поручила министру образования Даце Мелбарде (JV) срочно искать решения, чтобы больше не возникало ситуаций, когда дети не могут преодолеть порог в 10% на экзаменах. «Возможно, это потребует дополнительных изменений, а также дополнительных ресурсов со стороны самих школ, но, на мой взгляд, недопустимо, чтобы у нас были дети, которые учились девять лет в нашей школьной системе и не могут сдать экзамены даже на 10%», — сказала Силиня.

По её словам, министр образования и науки пообещала искать решения этой проблемы, в том числе сделав доступной помощь ассистентов в школах. При этом премьер-министр не исключила, что и в будущем будут дети, которым будет трудно преодолеть порог в 10%, однако нынешняя ситуация, при которой несколько сотен детей не справляются с этим минимумом, неприемлема.

Ранее сообщалось, что и в этом году для успешной сдачи централизованных экзаменов за 9-й класс будет достаточно получить не менее 10% — такое решение приняло правительство за неделю до начала экзаменационной сессии.

Министерство образования и науки (IZM) объясняет решение сохранить минимальный порог в 10% ещё на один учебный год отсутствием достаточных механизмов поддержки — многие из них находятся только на стадии внедрения.

Ученики 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. Тогда один из трёх экзаменов не сдали 881 учащийся. Из тех, кто пересдавал экзамены в следующем году, 86,8% справились, а 13,2% — нет.

В этом учебном году 696 учеников 9-х классов повторно проходят учебный материал, так как не сдали один из государственных экзаменов в предыдущей сессии.

На уровне среднего образования (12-й класс) минимальный порог для централизованных экзаменов в этом учебном году составляет 20%, как и было предусмотрено ранее.