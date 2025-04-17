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Ученые бьют тревогу: скандинавские ледники стремительно тают

Euronews 17 апреля, 2025 16:26

Наука и технологии 0 комментариев

2024 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений на европейском континенте. В результате аномальной жары скандинавские ледники уменьшились в среднем на 1,8 метра. Ледники в Швеции и Норвегии тают с беспрецедентной скоростью. Ученые напрямую связывают это с продолжающимся глобальным потеплением, вызванным изменением климата, загрязнением атмосферы и выбросами парниковых газов.

По данным Европейской службы наблюдения за климатом «Коперник», 2024 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений на европейском континенте. В результате аномальной жары скандинавские ледники уменьшились в среднем на 1,8 метра — показатель, значительно превышающий исторические нормы.

Эксперты предупреждают: если нынешняя тенденция сохранится, значительная часть ледников исчезнет в течение ближайших десятилетий.

«Мы должны заботиться об этих небольших ледяных вершинах. Они невероятно важны для нас, людей — для энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, для всего! Вся экология гор и Альп зависит от того, как эта вода поступает и расходуется», — объясняет Эрик Хусс, специалист по изучению ледников в Швеции.

Он вспоминает своё последнее посещение ледника Корсагласирен:

«Когда в августе мы приехали в Корсагласирен, я был потрясен, когда увидел, что вся его передняя часть рухнула. Меня пронзила боль, а на глаза навернулись слезы. Как он мог так быстро разрушиться?»

Несмотря на то, что в этом году обильные снегопады временно приостановили таяние ледников, эксперты призывают не обольщаться. Профессор Нина Кирхнер подчёркивает, что такие зимы дают ложное чувство безопасности:

«Самое главное — не воспринимать эту снежную зиму как знак отмены опасности. В долгосрочной перспективе это не имеет значения. Ледники в Швеции продолжат сокращаться».

Таяние ледников — часть естественного климатического цикла, но высокая скорость этого процесса не дает экосистем адаптироваться к переменам.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, около 70 % пресной воды на планете поступает именно из ледников и снежного покрова. Эти ресурсы жизненно важны для сельского хозяйства, промышленности, энергетики и водоснабжения.

В мире насчитывается более 275 000 ледников, расположенных на площади около 700 000 квадратных километров. Они содержат примерно 170 000 кубических километров льда.

Ледники - это не только источник воды, но и своеобразные "капсулы времени", хранящие историю климата, экосистем и человеческой деятельности.

Потеря этих природных архивов приведет к непредсказуемым последствиям. Вместе с ледниками исчезнут хрупкие экосистемы, сформированные за тысячи лет, а это в свою очередь поставит под угрозу биоразнообразие планеты.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупреждает: если не сократить радикально выбросы парниковых газов сейчас, то уже к 2100 году четыре из пяти ледников в Швеции значительно или полностью растают.

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