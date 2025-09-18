Учения стратегических ядерных сил РФ ещё впереди: разведка

Министр отметил, что за ходом учений "Запад" оборонное ведомство всегда строго следило, не стал исключением и этот год. "Мы не должны расслабляться ни до, ни после "Запада""" - подчеркнул министр, пояснив, что и по окончании учений бдительность необходимо сохранять, так как нужно быть готовыми к различным возможным инцидентам и провокациям.

Спрудс напомнил, что в Латвии до сих пор продолжаются учения "Намейс".

Официально сообщалось, что учения "Запад-2025" проходили с 12 по 16 сентября, но фактически их мероприятия проходят уже с июля, и учения, скорее всего, завершатся учениями стратегических ядерных сил в октябре или ноябре, отмечала ранее Служба военной разведки и безопасности (СВРБ).

Спрудс еще до начала "Запада" поручил Национальным вооруженным силам (НВС) усилить готовность, чтобы обеспечить усиленное наблюдение за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность к явке в подразделения и выполнению боевых задач.

Ограничения в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией также будут продолжены: воздушное пространство будет закрыто с 18 сентября по 8 октября в темное время суток с 20 часов вечера до 7 утра, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Воздушное пространство Латвии в приграничном районе закрыто с 11 сентября, и решение об ограничениях на его использование последовало после того, как в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских летательных роботов.

