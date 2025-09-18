Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учения стратегических ядерных сил РФ ещё впереди: разведка

© LETA 18 сентября, 2025 08:54

Мир 0 комментариев

Во время военных учений России и Беларуси "Запад" на территории Латвии существенных инцидентов не констатировано, но оборонное ведомство продолжит следить за ситуацией и после них, заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Министр отметил, что за ходом учений "Запад" оборонное ведомство всегда строго следило, не стал исключением и этот год. "Мы не должны расслабляться ни до, ни после "Запада""" - подчеркнул министр, пояснив, что и по окончании учений бдительность необходимо сохранять, так как нужно быть готовыми к различным возможным инцидентам и провокациям.

Спрудс напомнил, что в Латвии до сих пор продолжаются учения "Намейс".

Официально сообщалось, что учения "Запад-2025" проходили с 12 по 16 сентября, но фактически их мероприятия проходят уже с июля, и учения, скорее всего, завершатся учениями стратегических ядерных сил в октябре или ноябре, отмечала ранее Служба военной разведки и безопасности (СВРБ).

Спрудс еще до начала "Запада" поручил Национальным вооруженным силам (НВС) усилить готовность, чтобы обеспечить усиленное наблюдение за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность к явке в подразделения и выполнению боевых задач.

Ограничения в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией также будут продолжены: воздушное пространство будет закрыто с 18 сентября по 8 октября в темное время суток с 20 часов вечера до 7 утра, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Воздушное пространство Латвии в приграничном районе закрыто с 11 сентября, и решение об ограничениях на его использование последовало после того, как в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских летательных роботов.
 

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

